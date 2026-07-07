Perché il caso Balogun è la dimostrazione dell’arroganza del potere di Tump

Il caso di Folarin Balogun ci racconta diverse cose, una su tutte: l'arroganza del potere di Trump che non solo non cerca di nascondere qualcosa di mai visto prima ma, anzi, lo rivendica come un suo successo grazie a una telefonata.

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Mai si era visto un calciatore squalificato e poi riammesso senza un valido motivo, eppure questi mondiali di calcio rendono possibile anche l'impossibile.

Da calciopoli all'editto bulgaro di Berlusconi

Fate un salto indietro con me: nel 2006 esplode Calciopoli e la Juventus di Moggi, Bettega e Giraudo è al centro di indagini che coinvolgono anche Lazio, Milan e altre squadre. L'inchiesta riguarda fatti avvenuti 2 anni prima e in generale l'accusa, diciamo così, popolare fatta alla Juve per alcuni arbitraggi favorevoli era già cosa pubblica. Moggi nel suo stile rispondeva sempre con un "non confermo e non smentisco" a quasi tutte le domande o insinuazioni che venivano poste.

Cambiamo ambiente e paese: 2002 in Bulgaria, luogo del famoso editto berlusconiano contro Enzo Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi. Berlusconi disse: "L'uso che Biagi ha fatto, che Santoro ha fatto, che Luttazzi ha fatto, dell'uso che hanno fatto della televisione pubblica è un uso criminoso ed è un preciso dovere della nuova dirigenza della Rai non permettere più che questo avvenga". I tre non furono riconfermati nei palinsesti televisivi.

Questi due casi rappresentano due episodi nei quali il potere ha usato una forzatura per trarne vantaggio. Nel caso di Berlusconi più palese nell'espressione, nel caso di Calciopoli sempre negato ma con una condanna per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, in primo e secondo grado, caduta in prescrizione in Cassazione che comunque ne conferma la responsabilità.

Ecco, Trump va oltre Moggi e Berlusconi: Trump dice di aver chiamato per togliere la squalifica, getta sospetti sul passato dell'arbitro e dice anche di non sapere cosa significasse il cartellino rosso. L'ignoranza e l'arroganza rivendicate in mondovisione per dimostrare che il mondo è ai suoi piedi, anche quello calcistico.

Cosa aspettarsi da Trump al vertice NATO

Oggi si apre il vertice NATO e lo stesso trattamento sarà riservato ai partner europei che non aumenteranno la spesa militare come richiesto; Meloni può temere altre uscite di Trump e in generale quello che la diplomazia aveva costruito dopo le liti tra i due, in poche ore, è andato allo sfacelo per causa di Trump.

Insomma, era evidente che Trump volesse usare i mondiali di calcio come una leva geopolitica; che fosse così sfacciato, in molti lo ignoravano.

Oggi nella discussione al vertice NATO potrebbe pubblicare altri post contro Meloni ma soprattutto potrebbe applicare ritorsioni contro l'Italia perché non abbiamo i soldi da spendere in armi USA.

Oggi Scanner parte da qui.