Mattarella al CSM contro Nordio e Meloni: l’Italia testa la sua tenuta democratica

Il clima politico italiano sta registrando un’accelerazione della tensione che non potrà che peggiorare con l'avvicinarsi del referendum. Questa escalation ha spinto Sergio Mattarella a un gesto inedito nei suoi undici anni al Quirinale, ovvero presiedere formalmente una seduta del Consiglio Superiore della Magistratura. "Sono qui come Presidente", ha scandito Mattarella, definendo una posizione politica molto netta non solo come vertice del CSM, ma come Presidente della Repubblica a difesa di un’istituzione che, nelle sue parole, deve essere rispettata.

Nonostante il discorso non abbia citato esplicitamente il Ministro Nordio o la Presidente Meloni, la direzione impressa dal Colle è apparsa inequivocabile. La mossa ha prodotto reazioni speculari all'interno dell'esecutivo: se da un lato il Guardasigilli ha operato un immediato mea culpa dichiarando che si adatterà ai rilievi della Presidenza, dall'altro Giorgia Meloni ha scelto la linea del rilancio. La premier ha attaccato duramente la magistratura proprio all'indomani della sentenza che ha stabilito, secondo la legge, il risarcimento di 70.000 euro a favore della ONG Sea Watch per il blocco subito durante la missione di Carola Rackete.

Quello a cui stiamo assistendo è un test cruciale per la tenuta della democrazia italiana e per il principio della separazione dei poteri. Il conflitto tra l'esecutivo e l'ordine giudiziario smette di essere una semplice dialettica tra parti e investe l'architettura dello Stato in un momento di forte polarizzazione. Le date del 22 e 23 marzo sono ancora lontane e tutto lascia presagire che il clima istituzionale sia destinato a farsi sempre più rovente.

Oggi Scanner parte da qui.