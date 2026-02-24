Politica
PODCAST

Il poliziotto di Rogoredo non poteva agire da solo, non scadiamo nella retorica della mela marcia

Immagine
Audio wave

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

L'omicidio di Rogoredo dello scorso 26 gennaio rientra in quella categoria di fatti di cronaca che la politica trasforma immediatamente in terreno di scontro ideologico. Nelle ore successive alla nota della Questura di Milano, il quadro appariva lineare: un agente di polizia aveva esploso un colpo letale contro un cittadino straniero, presunto spacciatore, reagendo a una minaccia armata. La narrazione della legittima difesa è stata istantaneamente adottata dai vertici governativi.

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?

Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto con tempestività sulla vicenda, confermando una tendenza a occuparsi di ordine pubblico e politica interna superiore all'attenzione rivolta ai problemi infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale. Sulla stessa linea si è posizionato il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Entrambi hanno espresso certezza assoluta circa la correttezza dell'operato dell'agente, ipotizzando addirittura una raccolta fondi per le spese legali.

Nei giorni seguenti, il dibattito si è spostato sull'opportunità di introdurre uno scudo penale per le forze dell'ordine durante il servizio. Questa è stata una forzatura del governo. Tuttavia, l'evoluzione dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Milano ha ribaltato il paradigma iniziale. Secondo i magistrati e il Questore, non solo non sussisterebbe la legittima difesa, ma l'indagine ha svelato un sistema corruttivo e violento: l'agente avrebbe preteso denaro e cocaina dagli spacciatori di Rogoredo, esercitando sistematiche violenze sui tossicodipendenti, talvolta utilizzando un martello.

L'uso della formula "lasciare che la giustizia faccia il suo corso" avrebbe evitato l'esposizione politica a errori di valutazione così macroscopici. Eppure, nell'attuale ecosistema comunicativo, i tempi del diritto sono percepiti come un intralcio. Si preferisce celebrare processi sommari sui social network o tentare di depotenziare la magistratura attraverso riforme che depotenziano la magistratura.

Esaurita la fase della difesa d'ufficio, è iniziata la retorica della "mela marcia". Resta però da stabilire quante unità ne possa contenere un cesto prima che il problema diventi sistemico. Questo non è un caso isolato e oggi Scanner parte da qui.

Immagine

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

[Altro]
Immagine
4 anni di guerra in Ucraina, a pagare il prezzo più alto è la popolazione civile
Immagine
Epstein files: l’arresto dell’ex principe Andrea e le reazioni internazionali
Immagine
Mattarella al CSM contro Nordio e Meloni: l’Italia testa la sua tenuta democratica
Immagine
Perché Meloni sta attaccando la magistratura e i rischi della personalizzazione del referendum
Mostra tutto
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views
Immagine

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.