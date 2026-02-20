Epstein files: l’arresto dell’ex principe Andrea e le reazioni in internazionali

Segui Scanner.
"Senza mia sorella oggi questo non sarebbe avvenuto". Sono le parole di Robert Giuffrè, fratello di Virginia, la principale accusatrice di Andrew Mountbatten-Windsor. L’ex principe Andrea, nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, è stato arrestato e trattenuto per dodici ore dalla polizia britannica. L'ipotesi di reato è abuso d'ufficio: avrebbe inviato a Jeffrey Epstein documenti riservati, ottenuti durante i suoi viaggi istituzionali, permettendo al finanziere di realizzare investimenti speculativi.
Nel sistema giuridico del Regno Unito, l'abuso d'ufficio è una fattispecie di estrema gravità che può comportare l'ergastolo. Tuttavia, l'elemento politicamente rilevante è la natura dell'incriminazione. Le manette non sono scattate per i reati sessuali denunciati da Virginia Giuffrè e da numerose altre donne, all'epoca dei fatti minorenni.
Nonostante il patteggiamento milionario versato dalla corona per chiudere il contenzioso civile, Virginia Giuffrè alla fine si è tolta la vita, la stessa che Andrew Mountbatten-Windsor e altri uomini potenti le avevano rovinato.
Sotto il profilo politico, le reazioni delineano una frattura netta. Re Carlo III ha immediatamente avallato l'operato di magistratura e polizia, dichiarando che la giustizia dovrà fare il suo corso e isolando, di fatto, il fratello. Al contrario, dagli Stati Uniti, Donald Trump ha definito l'arresto uno scandalo, schierandosi a difesa di Andrew.
L’inchiesta promette però di allargarsi ai vertici dell'establishment britannico. Nelle prossime ore l'accusa di abuso d'ufficio potrebbe essere contestata anche a Peter Mandelson, già ideologo di Tony Blair e, fino a poco tempo fa, ambasciatore a Washington. Mandelson è considerato una figura centrale nella crisi che sta investendo il governo di Keir Starmer.
Robert Giuffrè ieri ha anche ringraziato la corone inglese per il sostegno alle sopravvissute e ha dichiarato che l'arresto è anche per loro.
Scanner oggi parte da qui.