in foto: Immagine di archivio

Momenti di ansia e paura quelli vissuti nelle scorse ore in un'abitazione di Scandicci, nella città metropolitana di Firenze, dove un uomo si è barricato in casa sequestrando la figlioletta di soli 8 anni che era stata affidata momentaneamente a lui nell'ambito dell'accordo di separazione con la moglie. A lanciare l'allarme è stata proprio quest'ultima temendo per l'incolumità della figlia. Dopo la chiamata di emergenza, sul posto sono accorsi in forze i carabinieri che hanno circondato la casa e avviato le trattative con l'uomo, portate avanti poi dai negoziatori esperti. Sul posto si è vissuto una situazione di stallo che è durata ore e che si è conclusa solo nella scorsa nottata con una irruzione dei militari nell'abitazione. Alla fine fortunatamente nessuno si è fatto male ma per il 45enne sono scattate le manette per sequestro di persona e la denuncia per sottrazione di minore.

Prima dell'irruzione in casa i militari dell'arma erano comunque riusciti a convincerlo a rilasciare la bambina che lui rifiutava di consegnarla alla madre, come invece era stato stabilito di recente dal giudice. L'intervento dei carabinieri si è reso necessario perché, dopo aver liberato la piccola, il quarantacinquenne si è rinchiuso nuovamente nell'abitazione, dove si trovava anche l'anziana madre, senza dare più alcun segnale agli agenti. Si è temuto per la sua stessa sorte, così, dopo aver accertato l'assenza di armi in casa, i carabinieri hanno rotto una finestra con l'aiuto dei vigili del fuoco e hanno fatto irruzione nell'abitazione.

L'allarme era scattato nel pomeriggio di mercoledì quando la ex mogie dell'uomo e madre della bimba era andata a prendere la piccola a scuola al termine delle lezioni. Qui però ha scoperto che la figlia non c'era e che non era entrata in classe perché il padre aveva chiamato dicendo che era malata. Dopo aver trascorso la nottata a casa del padre, infatti, era l'uomo che avrebbe dovuto accompagnarla a scuola ma non lo ha fatto. La donna ha subito capito e si è diretta verso l'abitazione ma qui ha trovato la porta sbarrata.