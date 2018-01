Andavano in due sull'altalena e non sapevano fosse vietato. Così, due quattordicenni di Cairo Montenotte hanno preso 340 euro di multa, comminata dagli agenti della polizia municipale. Secondo il regolamento del comune ligure, infatti, è vietato andare in altalena se si anno più di 12 anni e dunque i solerti agenti della locale hanno provveduto ad elevare la sanzione prevista dalla legge. Le due ragazzine quattordicenni, pochi giorni prima di Natale, sono state sorprese a giocare con l'altalena dei giardini della Lea e sono state prontamente fermate dalla polizia municipale e multate. Seppur senza documenti, gli agenti hanno preso le generalità delle due minorenni, redatto il verbale e provveduto a farlo recapitare a casa. I genitori delle due adolescenti, ignari di tutto, si sono quindi visti recapitare a casa le sanzioni da 170 euro l'una. Una delle due mamme ha commentato il fatto sottolineando che probabilmente ci sarebbero reati ben peggiori da multare che non la bravata di due ragazzine.

"Il regolamento parla chiaro. È vietato utilizzare le attrezzature per bambini per chi ha più di 12 anni di età, come recitano i cartelli ben visibili. La sanzione va da un minimo di 80 ad un massimo di 500 euro", ha commentato il comandante della polizia municipale, Fulvio Nicolin. Insomma, nonostante la giovanissima età dei trasfressori, secondo il comandandante il regolamento parla chiaro e dunque di fronte a questo tipo di infrazioni non si può che procedere con il sanzionamento del comportamento inadeguato.