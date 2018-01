Nonostante le ricerche siano proseguite per ore nella giornata di lunedì e siano riprese anche nella giornata di martedì, purtroppo non è stata trovata ancora nessuna traccia di Alessia Puppo, la 33enne piemontese scomparsa la notte di Capodanno ad Albenga, in provincia di Savona, dopo essersi gettata in mare in seguito a una lite con il fidanzato. Dopo lo stop per la nottata, le perlustrazioni dello specchio d’acqua antistante l’isola Gallinara, dove Alessia è stata vista per l'ultima volta, sono state riattivate questa mattina alle 8, sempre sotto il coordinamento della capitaneria di porto. Sul posto oltre Motovedette della Guardia costiera, i sommozzatori dei Vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sulla scomparsa.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti in base alle testimonianze di amici e presenti, la donna era arrivata sulla riviera ligure assieme al fidanzato e altri amici per il Veglione di Capodanno in un locale sul lungomare. Intorno alla mezzanotte però tra la coppia sarebbe scoppiato un litigio proseguito poi all'esterno, sulla spiaggia. Un dipendente della discoteca in cui si trovavano ha raccontato di aver provato a intervenire ma di essere stato allontanato dalla donna. A un certo punto la 33enne si sarebbe spogliata e sarebbe entrata in acqua nuotando verso l'orizzonte, senza più tornare a riva.

Uno dei presenti si sarebbe anche tuffato per raggiungerla ma avrebbe desistito poco dopo a causa del freddo intenso visto che l'acqua in quel tratto di mare non raggiunge i dieci gradi. "Stavo parcheggiando l’auto di un cliente quando ho sentito delle voci provenire dalla spiaggia che dicevano che una ragazza si era buttata in mare. Sono accorso immediatamente per sapere cosa stava succedendo. Ho cercato di agire subito e mi sono tuffato senza pensare. Era buio e il mare era molto mosso. Ho fatto diverse bracciate al largo, cercando di scorgere la presenza di qualcuno tra le onde, ma purtroppo non si riusciva a vedere niente e sono tornato a riva", ha raccontato il 52enne Mykhaylo Shumlyansky, di origini ucraine da cinque anni dipendente della discoteca davanti alla quale è avvenuto il fatto. Così, poco prima della mezzanotte di domenica, è partito l'allarme alle forze dell'ordine lanciato con una chiamata al 112. Poco dopo sono partite le ricerche, sono stati perlustrati circa 5 chilometri di costa, fino all’isola Gallinara, ma senza successo.