Si è spogliata e si buttata in mare dopo una lite con il fidanzato, finita in tragedia. È successo ad Albenga, in provincia di Savona. La ragazza si chiama Alessia, originaria di Strevi, nell'alessandrino, ha circa 30 anni. Secondo quanto ricostruito dagli amici della coppia, di origini piemontesi, che festeggiavano con loro il capodanno in un locale, la donna si sarebbe allontanata dopo un violento litigio nella discoteca Essaouira, che si trova sul luongomare, e si sarebbe poi gettata in mare.

Le ricerche sono state sospese per alcune ore e sono riprese oggi da parte di Capitaneria di porto, carabinieri e vigili del fuoco che hanno anche chiesto l'intervento di un elicottero. Si teme per la sua vita, dal momento che l'acqua in quel tratto di mare non raggiunge i dieci gradi. Ieri sera l’allarme era stato lanciato intorno alle 23. E subito era scattato il piano di emergenza con l’intervento di una motovedetta della Capitaneria, dei pompieri con un loro mezzo nautico, mentre da Genova è arrivata una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco. Per buona parte della notte è stato perlustrato in lungo e in largo il tratto di mare davanti all’isola della Gallinara, e le ricerche sono andate avanti per tutto il giorno, ma senza risultati.

I sommozzatori stanno svolgendo anche numerose immersioni nei pressi della spiaggia, perlustrando la costa in più punti.