Il confronto in tv tra Matteo Salvini e Laura Boldrini rischia di rimanere l’unico di tutta la campagna elettorale: salta infatti il confronto tra lo stesso Salvini e Matteo Renzi che era inizialmente previsto per martedì prossimo alla trasmissione Porta a Porta, su RaiUno. Ad annullarlo è stato il leader della Lega, smentendo il segretario del Pd che aveva ufficializzato l’incontro durante un evento alla Confcommercio.

Salvini ha ufficializzato la sua agenda e l’appuntamento in tv non è compreso tra gli impegni della prossima settimana. Il Pd si dice stupito, anche perché era stato il leader della Lega a scegliere la data: “Abbiamo fissato due volte e due volte Salvini ha dato buca, noi siamo sempre disponibili ma lui accetta e trova sempre una scusa e annulla”, commentano dal Nazareno.

“È troppo tardi”, afferma ancora Salvini confermando di non partecipare al confronto televisivo: “Per anni – spiega – ho chiesto a Renzi di fare un confronto e lui si è sempre negato. Ora il tempo è scaduto. Ho altri impegni la settimana prossima, comizi in Emilia, in Toscana. Non abbandono la gente che viene ai miei comizi per andare in tv con Renzi. Se proprio vuole un faccia a faccia lo sfido a venire in piazza con me, a Bologna, dove gli elettori del Pd si sentono traditi e sono pronti a votare in massa la Lega”.

La risposta di Renzi: ‘Salvini scappa come Berlusconi e Di Maio’.

Il segretario del Pd replica a Salvini su Facebook: “Riepilogo situazione confronti tv. Salvini non fa confronti con me perché lui non ha tempo per la tv, deve fare i comizi in piazza. Di Maio perché io non ho il suo stesso status, non sono alla sua altezza. Berlusconi perché i confronti li fa solo con Vespa e i ricordi del suo passato. Per noi cambia poco: saremo il primo gruppo parlamentare, il primo partito. Ma colpisce l’assurdità di un dibattito politico senza confronti tv. Benvenuti nella campagna elettorale italiana del 2018”.