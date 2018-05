Chiara Pajola, la ragazza 19enne di Lavagno, in provincia di Verona, che era precipitata dall’altezza di quattro metri mentre tentava di salire su una tettoia alla funicolare di Castel San Pietro, è morta nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo il padre si era trattato di una bravata, e giorno dopo giorno aveva sperato nel miracolo. Le condizioni della giovane, però, si erano rivelate subito gravi e dopo aver lottato nel reparto Rianimazione di Borgo Trento per dieci giorni, il suo cuore ha cessato di battere

Chiara, che lavorava come barista in città, intendeva saltare sul tetto della stazione della funicolare e dopo essersi messa in piedi in cima al muraglione, ha spiccato il volo. Una volta arrivata sopra alle tegole tuttavia ha perso l’equilibrio ed è caduta di sotto da un’altezza di almeno quattro metri, battendo con violenza la testa sul marmo del pavimento della piazzola. A quanti pare, una volta arrivata sul tetto una tegola si sarebbe spezzata improvvisamente sotto il suo peso e lei, nel tentativo di non perdere l'equilibrio, si è sbilanciata all’indietro senza nemmeno riuscire ad appoggiare le braccia in avanti per tentare di attutire l’impatto. La data dei funerali non è ancora stata fissata.

Il fratello di Chiara Pajola ha pubblicato su Facebook uno stralcio del testo di una canzone di Ligabue, "Lettera a G.", dedicandolo alla sorella Chiara con una foto di loro due da piccoli: "Quando hai solo 18 anni, Quante cose che non sai .. Quando ha solo 18 anni, Forse invece sai già tutto, Non dovresti crescer mai .. .. Se ti scrivo solo adesso, È che sono io così, È che arrivo spesso tardi, Quando sono già i ricordi, Che hanno preso casa qui .. .. Non è vero ciò che ho detto Qua c’è tutto , A dire che .. ci sei. Fai buon viaggio e poi .. Poi riposa se puoi… Chiara Pajola , ciao sorellina".