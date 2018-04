in foto: Immagine di repertorio

Il Ministero della salute, attraverso l'apposito sito web e nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza", ha appena pubblicato un avviso di ritiro immediato dal mercato di alcuni lotti di salamino affumicato su tutto il territorio nazionale per rischio chimico. Il prodotto interessato dal ritiro è il Kaminwurzen insaccato crudo affumicato, un tipico salamino affumicato altoatesino, a marchio Sarnerspeck des Stauder Johann Stofnerhof, prodotto dalla ditta omonima con sede e stabilimento a Sarentino, nella provincia autonoma di Bolzano.

Il ritiro immediato dell' insaccato crudo, che viene affumicato e poi stagionato, è stato disposto dalla stessa azienda produttrice, in via precauzionale, dopo che i controlli a campione sulla carne trattata hanno segnalato la presenza fuori norma di alcuni idrocarburi. Nel dettaglio, il motivo del richiamo è il superamento dei limiti di IPA (Idrocarburi policiclici aromatici) e benzoApirene, previsti dal regolamento CE 1881-2006. I lotti interessati sono le confezioni sottovuoto con solo le etichette di bilancia, confezionate dal 6 al 24 aprile compreso e con data di scadenza o termine ultimo di conservazione al 24 luglio 2018. Chi lo avesse già comprato, come sempre, è invitato a non consumare il prodotto ma a riportarlo nel punto vendita.