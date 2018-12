La terra trema in Russia. Una forte scossa di terremoto è stata registrata nel mare di Bering alle 5.01 locali, le 18.01 in Italia di giovedì 20 dicembre. Secondo le stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto magnitudo 7.0 e profondità di circa dieci chilometri. L’epicentro del terremoto è a circa 80 chilometri a est della costa della Kamchatka. La città più vicina è quella di Nikol’skoye, 88 chilometri a ovest dall'epicentro.

L'allerta tsunami in Russia – Un'immediata allerta tsunami è stata diramata dal centro d'allerta Pacific Tsunami per un'area di 300 km dall'epicentro del sisma. La zona interessata è la Kamchatka a nord di Petropavlosk. Per il momento non arrivano notizie di eventuali danni a persone o cose: come riporta l’agenzia RIA, il ministro delle Emergenze russo ha detto che, secondo le informazioni preliminari, non ci sono danni segnalati nella penisola della Kamchatka.