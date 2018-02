Terribile incidente aereo in Russia, dove un aereo di linea, un Antonov-148 operato dalla compagnia aerea Saratov, con a bordo 71 persone, tra cui 6 membri dell'equipaggio, si è schiantato nei pressi di Mosca, poco dopo il decollo dall'aeroporto Domodedovo della città, quando non è stato più avvistato dai radar. Attualmente tutti i passeggeri vengono definiti dispersi, ma le notizie che giungono dalla stampa locale sono ancora molto frammentarie. Secondo l'agenzia Interfax, tutte le persone coinvolte sarebbero morte. Il volo avrebbe dovuto raggiungere Orsk, località della Russia orientale situata a quasi duemila chilometri dalla Capitale.

Secondo una foto citata dai media locali, l'aereo sarebbe precipitato nei pressi del villaggio di Argunovo, località rurale a circa 80 chilometri di distanza da Mosca, aggiungendo che non ci sono speranze che i passeggeri siano sopravvissuti all'impatto. Sembra anche che il veicolo abbia preso fuoco mentre era in volo, come hanno raccontato alcuni testimoni. Intanto, proseguono gli accertamenti del governo su quanto accaduto. Il ministero russo dei Trasporti sta vagliando in particolare diverse ipotesi, dalle cattive condizioni meteo all’errore umano al guasto tecnico.

L'Aereo russo precipitato era partito alle 11.22 (ora locale) dall'aeroporto Domodedovo di Mosca e, appena cinque minuti dopo, Flight Radar ne ha tracciato la discesa a una velocità di 3300 piedi al minuto (circa 1000 metri al minuto) prima di perdere il segnale. Sulle cause dell'incidente dell'aereo, precipitato poco dopo il decollo vicino a Mosca, si vagliano al momento "diverse ipotesi", tra cui quelle delle "cattive condizioni meteo, dell'errore umano o del guasto tecnico". Lo riferiscono i servizi di emergenza citati dai media russi.