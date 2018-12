in foto: Immagine di repertorio

Dramma sull'autostrada A2 ‘del Mediterraneo' allo svincolo di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, dove Rocco Garzo e Carmela Teresa Ditto, marito e moglie di Seminara, sono morti in un terribile scontro frontale tra la loro auto e un pullman. L'incidente è avvenuto la notte scorsa. Secondo una prima ricostruzione, il pullman, della ditta Lirosi, stava uscendo dall'autostrada quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con la macchina guidata dal 49enne, una Fiat Panda, sulla quale viaggiava con la moglie un anno più piccola di lui. L'impatto è stato violentissimo e i due coniugi sono morti sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre i corpi senza vita delle due vittime dell'incidente dalle lamiere dell'auto, ridotta a una carcassa. Inutile i soccorsi del personale sanitario del 118, non si è potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale di Palmi che hanno svolto i rilievi del caso e i tecnici di Anas. Sulle salme il magistrato di turno della Procura di Palmi Giorgio Panucci ha disposto l'autopsia che sarà svolta nell'ospedale di Polistena.