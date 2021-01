Il gip del tribunale di Roma ha notificato la proroga delle indagini che vede coinvolte nove persone, tra cui il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, in merito alla vicenda relativa ad alcune nomine di dirigenti della Asl. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e l'ipotesi di reato è quella di abuso d'ufficio. Le indagini sono cominciate in seguito a un esposto presentato mesi fa da Fratelli d'Italia e che riguarda la nomina di un dirigente che non avrebbe avuto i requisiti necessari per ricevere l'incarico. Tra i nove indagati ci sono anche Andrea Tardiola, il segretario della giunta regionale, e Renato Botti, ex responsabile della direzione della Salute della Regione Lazio e Vincenzo Panella, direttore generale del Policlinico Umberto I. La notizia è riportata oggi dal Corriere della Sera.

L'interrogazione da cui è partita l'indagine

Sulla vicenda il 12 agosto del 2019 il consigliere Aurigemma aveva presentato un'interrogazione, riporta ancora il Corriere. Essa si riferisce alla nomina del direttore generale della Asl Roma 6. Aurigemma faceva notare come il candidato scelto avesse pochissime esperienze come direttore generale. Per questo il consigliere regionale aveva chiesto spiegazioni alla giunta regionale. La risposta è arrivata a novembre del 2019 da parte dell'assessore D'Amato, che però si è limitato a riportare la risposta a lui pervenuta da parte dell'Area Risorse Umane e in particolare dal Direttore Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria Renato Botti (anche lui indagato).

Ora spetterà alla procura decidere se richiedere l'archiviazione dell'inchiesta oppure procedere con la richiesta di rinvio a giudizio per gli indagati. Per ora, quindi, si tratta soltanto di indagini e non è chiaro se i pm chiederanno un processo per gli indagati (per tutti o per parte di loro).