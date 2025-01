video suggerito

Willy Monteiro Duarte, oggi nel giorno del suo compleanno istituita la Giornata del Rispetto Nasce la giornata nazionale del Rispetto nel giorno del compleanno di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a calci e pugni il 6 settembre 2020 a Colleferro.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra il monumento inaugurato oggi a Colleferro. A destra Willy Monteiro Duarte.

Oggi, 20 gennaio 2025, si celebra per la prima volta la giornata nazionale del Rispetto. Ad istituirla, nel 2024, il Parlamento italiano. La data è stata scelta in onore di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne di Paliano ucciso a pugni e calci il 7 settembre 2020: oggi, infatti, il giovane avrebbe compiuto 26 anni.

A dare l'annuncio è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Questa giornata si celebra nel giorno della nascita di Willy Monteiro Duarte, brutalmente assassinato nel tentativo di difendere un amico in difficoltà per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica circa la necessità di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", ha dichiarato.

Willy Monteiro Duarte.

La giornata nazionale del Rispetto, Mattarella: "Principio costituzionale"

"Rispetto è valore universale in ogni dimensione. Rispetto verso sé stessi, rispetto verso gli altri, rispetto verso il pianeta: rappresentano il primo passo per una società vivibile, che assume i criteri della solidarietà, della coesione sociale, della reciproca accoglienza, della sostenibilità – ha spiegato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – Sono principi costituzionali che animano e rendono autentica la nostra democrazia. Rispetto è antidoto contro l’odio, la discriminazione, la violenza e la prepotenza".

Il presidente, il cui messaggio è stato rilanciato anche da altri esponenti politici di governo, non ha mancato di ricordare chi ha il compito di promuovere il rispetto: dalle famiglie alle insegnanti. "È, inoltre, segno di maturità: significa scegliere di godere della propria libertà appieno, in armonia con gli altri e con sé stessi, in un contesto che garantisce diritti e responsabilità di ciascuno – ha aggiunto – Perché essere rispettosi è esercizio di libertà".

Inaugurato un monumento a Colleferro. Mattia: "Al via premio nelle scuole"

In occasione della ricorrenza del compleanno di Willy Monteiro Duarte, mentre resta ancora aperto il processo di appello bis nel quale i pm chiedono l'ergastolo per i fratelli Bianchi, a Colleferro oggi è stato inaugurato un monumento per il giovane.

Il monumento inaugurato a Colleferro per Willy.

"Willy in quell'istante ha scelto da che parte stare: da quella dei giusti, pagando con il sacrificio della sua stessa vita – ha dichiarato la consigliera regionale Eleonora Mattia, rilanciando un appello – Ne approfitto per chiedere all'assessore della Regione Lazio alla Scuola, Schiboni ed al presidente Rocca di portare nelle scuole il Premio a lui dedicato per promuovere la cultura del rispetto e della tolleranza".

Il premio, già finanziato nel bilancio regionale con un emendamento di Mattia, non è mai partito. "Sarebbe un buon modo per onorare questa giornata, ricordando Willy".