Wifi a Roma, 850 hotspot in 100 piazze e in metropolitana: il progetto per una capitale più “smart” Presentato il progetto “Roma Capitale 5G”: prevede una rete internet ad accesso gratuito in 100 piazze e nelle linee della metropolitana.

A cura di Beatrice Tominic

È stato presentato ieri il progetto Roma Capitale 5G che prevede la realizzazione di una rete di Wifi ad alta velocità gratuita e pubblica per la città.

"Roma punta ad entrare nel futuro più velocemente, diventando più veloce, digitale, sicura, sostenibile – ha dichiarato il sindaco Gualtieri presentando il progetto della rete potente e veloce – Permetterà di monitorare molto meglio la città e, di conseguenza, di governarla in modo più intelligente, offrendo servizi innovativi".

Il sistema 5G, molto più potente del 4G, permetterà di aumentare i sistemi intelligenti di videosorveglianza, controllando la mobilità, i trasporti e la sicurezza urbana (a partire dalla gestione online delle comunicazioni dei vigili urbani); monitorando le condizioni dell'ambiente e del verde pubblico e garantendo una gestione più intelligente del ciclo di rifiuti. La presenza di una rete moderna e veloce, permetterà anche di offrire nuove opportunità di sviluppo di app e startup.

Il progetto per internet pubblico e gratuito a Roma

Nel piano per sviluppare la nuova rete di Wifi nella capitale, sono molte le zone interessate. Si stimano che verranno attivati 850 hotspot in 100 piazze della capitale, mentre alcuni serviranno a coprire tutte le linee della metropolitana, sia delle stazioni che dei tunnel. La linea A potrà godere della linea internet pubblica entro il 2024, la B al 75% entro giugno 2025, esattamente come la C. La rete Wifi si svilupperà, in maniera capillare, con 6mila punti di propagazione di segnale, per garantire il massimo della velocità e connessione a cittadini e turisti.

Il costo previsto per il progetto è di circa 97,7 milioni, 20 dei quali stanziati dal Campidoglio in vista del Giubileo del 2025 e 77,7 da stanziare con il bando di gara. Proprio per l'Anno Santo, come ricordato dalla ministra del Turismo Daniela Santanché, si attendono circa 32 milioni di pellegrini.

"Con questo progetto Roma si trova all'avanguardia tre le città europee: diventerà una città veloce, digitale, sicura e sostenibile. Un moderno ecosistema che cresce nel segno dell’innovazione e migliora la vita di cittadine e cittadine", ha poi concluso il sindaco.