Ultimo weekend di primavera che inaugura l'inizio dell'estate 2021. Come sempre Roma è ricca di eventi per poter passare un fine settimana di relax e divertimento. Cinema all'aperto e festival musicali, ma anche diverse iniziative culinarie dedicate agli appassionati dell'enogastronomia e dello street food. Una rassegna di eventi che culmineranno con un nuovo appuntamento degli Europei di Calcio Uefa Euro 2020, la partita Italia – Galles, in programma domenica 20 giugno alle ore 18 allo stadio Olimpico e che sarà anticipata da una giornata piena di intrattenimento. Ecco di seguito una selezione di eventi in programma sabato a Roma e nel Lazio sabato 19 e domenica 20 giugno.

Cantine Aperte 2021 nel Lazio

Dopo il successo registrato nell'ultimo weekend di maggio, Cantine Aperte 2021 concede il bis e programma un nuovo appuntamento dedicato al turismo enogastronomico. Di seguito l'elenco delle aziende che apriranno le loro porte agli enoturisti.

Azienda agricola Biologica Cantinamena a Campoleone Lanuvio (RM) – Sabato 19 giugno:Aperitivo in Rosa dalle ore 19.00. Visita nei vigneti con degustazione di 3 vini accompagnati da assaggi di prodotti locali. Costo 15 euro a persona. Domenica 20 giugno: Brace in Vigna dalle ore 12.00, pranzo con carne alla brace e degustazione vini.

Fattoria Madonna delle Macchie a Castiglione in Teverina (VT) – Sabato 19 e domenica 20 giugno: visite e degustazioni accompagnate da prodotti tipici.

Casale del Giglio, località Le Ferriere, Aprilia (LT) – Sabato 19 e domenica 20 giugno: visita della cantina ogni ora e mezza.

Tenuta Pietra Pinta a Cori (LT) – Sabato 19 e domenica 20 giugno: visita alla cantina e degustazione di vini, con possibilità di pranzare presso il ristorante "Le Barrique" presente nell' azienda.

Per partecipare all'evento è obbligatorio effettuare la prenotazione tramite la cantina che si vuole visitare. Ulteriori informazioni sul sito dell'evento.

Cinema in piazza

Arriva un altro weekend con il Cinema in piazza, la rassegna di proiezioni sotto le stelle organizzata dall'associazione Piccolo America di Roma. Sabato, Carlo Verdone presenta ‘Brutti, sporchi e cattivi', diretto da Ettore Scola e omaggio a Nino Manfredi, presso la nuova arena di Monte Ciocci. Sempre sabato verrà proiettato il film Disney ‘Il re leone' a San Cosimato. Domenica al Parco di Monte Ciocci, Enrico Venzina presenta ‘Febbre da Cavallo – La Mandrakata' di Carlo Venzina, come omaggio al regista e a Gigi Proietti. Altri due film sono in programma domenica sera, ‘Magnifica presenza' di Ferzan Ozpetek a San Cosimato e Harry Potter e la camera dei segreti' di Chris Columbus alla Cervelletta. Tutte le informazioni su orari e modalità di prenotazione sono disponibili su prenotaunposto.it.

‘Si può fare', il festival musicale all'Auditorium Parco della Musica

Nuovi appuntamenti con ‘Si può fare', la rassegna di concerti e spettacoli in Cavea all'Auditorium Parco della Musica. Venerdì 18 e sabato 19 giugno si esibirà la cantautrice Emma per ripercorrere i suoi primi dieci anni di carriera e presenterà o brani del suo ultimo disco ‘Fortuna'. Domenica 20 giugno, sarà al volta del gruppo rock demenziale ‘Latte e i Suoi Derivati con i due cominci Lillo (Pasquale Petrolo) e Greg (Claudio Gregori9 accompagnati da Fabio Taddeo (chitarra), Paolo Di Orazio (bateria e avatar), Ingo Marco Shwarz (basso) e Attilio Di Giovanni (piano e tastiere). I biglietti degli eventi sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.

Eventi gastronomici a Roma

International Street Food 2021: Ostia ospiterà la prima tappa della quinta edizione di questo evento dedicato al cibo di strada. Da venerdì 18 a domenica 20 giugno, Piazza Magellano sarà allestita da chef specializzati nello street food con le prelibatezze provenienti da tutte le regioni di Italia.

La città della pizza: da venerdì 18 a domenica 20 giugno arrivano a Roma i migliori pizzaioli d'Italia. Tre giorni dedicati alla promozione della pizza in tutte le sue variazioni. L'evento si terrà presso Ragusa Off in via Tuscolana con ingresso gratuito e la possibilità di assaggiare le pizze con gettoni acquistati all'ingresso o pre-acquistate sul sito online.

Festa del Maritozzo: torna da Eataly la festa del maritozzo. Da venerdì a domenica i migliori forni e pasticcerie romane prepareranno la tipica pagnotta in tantissime varianti, dal salato al dolce. L'evento si terrà venerdì dalle ore 17.30 alle ore 22.30, sabato dalle ore 11.30 alle ore 22.30 e domenica dalle ore 11.30 alle ore 20.30. Ulteriori informazioni sui prezzi sono disponibili sulla pagina di presentazione dell'evento.

Roma Culture per EURO 2020

In occasione della terza e ultima gara del Girone A degli Europei di calcio 2021, Italia – Galles, Roma Culture – Dipartimento Attività Culturali promuove una giornata di eventi al Football Village di Piazza del Popolo. Domenica 20 giugno alle ore 10.15 si esibiranno gli allievi della Scuola di danza del Teatro dell'Opera, diretti dal Laura Comi. Alle ore 11.45 ci sarà il concerto dei giovani talenti di ‘Fabbrica' Young Artist Program. Al termine della partita, alle ore 21, salirà sul palco principale Irene Grandi accompagnata dal suo Power Trio composto da Saverio Lanza alle chitarre e cori, Piero Spitilli al basso e Fabrizio Morganti alla batteria. In occasione dell'uscita del suo ultimo album antologico ‘Grandissimo', cantautrice fiorentina celebrerà i 25 anni di carriera con una esibizione a cura della Fondazione Musica per Roma.