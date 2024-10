Voragine in piazza Pio XI, una macchina resta intrappolata all’interno

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Una voragine si è aperta in piazza Pio XI, quartiere Aurelio, all'incrocio tra via Gregorio VII e via Anastasio II a Roma. Un'automobile, una Fiat Panda, è rimasta intrappolata nel buco che si è creato sull'asfalto in corrispondenza di un semaforo di attraversamento della piazza.

Si legge sulla pagina Facebook ‘Piazza Pio XI e dintorni': "Si è aperta una buca sotto la ruota di un'utilitaria ferma al semaforo. Abbiamo fatto presente ai vigili del fuoco la crepa che attraversa tutta la strada. Se fosse stato un camion o un autobus si sarebbe aperta una voragine".

La buca si è aperta nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e in serata l'automobile ancora non era stata rimossa. Sul posto i vigili della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco.