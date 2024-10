video suggerito

Violenza sessuale a bordo di un bus a Roma: 26enne palpeggia una ragazzina di 11 anni Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 26 anni avrebbe palpeggiato una ragazzina di 11 anni a bordo di un bus in zona Anagnina, periferia Est di Roma.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minore. Stando a quanto si apprende, avrebbe palpeggiato una ragazzina di 11 anni a bordo di un bus a Roma.

Il 26enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minorenne

Il giovane, un cittadino di nazionalità senegalese, è stato arrestato dagli agenti dell'autoradio del commissariato Romanina di Roma con l'accusa di violenza sessuale su minorenne. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo viaggiava su un autobus della linea 505 di Roma Tpl quando ha palpeggiato una ragazzina che si trovava anche a lei sul mezzo pubblico. Poco dopo i poliziotti lo hanno arrestato mentre tentava di scappare lungo via Anagnina, periferia Est della Capitale. I giudici hanno disposto per il 26enne la misura cautelare dell'obbligo di firma.

La linea 505 è una linea circolare che parte dalla stazione Anagnina della Metro A e percorre via Tuscolana fino all'altezza di Osteria del Curato per poi tornare all'Anagnina.

Un passeggero ha aiutato la vittima e ha messo in fuga l'aggressore

Secondo quanto riporta Roma Today, la violenza sessuale sarebbe avvenuta intorno alle 19.30 di domenica scorsa. La vittima era in compagnia di un'amica della mamma, quando è stata avvicinata dal 26enne, che ha prima le accarezzato i capelli e il braccio e poi ha provato a palpeggiarle il seno. Per fortuna, un passeggero è intervenuto in difesa della minorenne e ha preso a calci il ragazzo senegalese, che è sceso dal bus e ha cominciato a correre lungo via Anagnina. I viaggiatori hanno dato l'allarme e i poliziotti intervenuti sul posto dopo pochi minuti hanno bloccato e identificato il responsabile.