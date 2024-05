video suggerito

Violenta una minore di 14 anni affetta da disturbo psichico: autista Tpl rischia 5 anni di carcere Un uomo di 49 anni e un suo amico di 36 sono finiti a processo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo su una minore di 14 anni affetta da disturbo psichico.

A cura di Natascia Grbic

Rischia cinque anni e quattro mesi di reclusione L. P, autista Tpl di 49 anni accusato di aver ripetutamente violentato una ragazzina di 14 anni affetta da un disturbo psichico. Secondo il pubblico ministero l'uomo, che è stato sospeso dall'azienda in attesa dell'esito del processo, avrebbe approfittato della minore in diverse occasioni, invitandola con una scusa nella sua abitazione. Non solo: avrebbe scritto anche a un suo amico, pure lui finito a processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata, spingendolo ad abusare della minore. I video degli stupri sono poi stati inviati anche ad altre persone: da qui l'ulteriore accusa di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

A riportare la vicenda è Il Corriere della Sera. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, l'uomo aveva adocchiato la ragazzina all'uscita da scuola. Forse proprio capendo che era affetta da un disturbo e che quindi non avrebbe opposto resistenza, le ha offerto una sigaretta, invitandola poi ad andare nella sua abitazione. E proprio qui, nel mese di maggio 2022, si sarebbero consumati almeno tre episodi di violenza, ripresi anche dalle telecamere installate nell'abitazione dell'uomo. Le stesse telecamere hanno ripreso pure l'amico dell'autista violentare la ragazza, invitato dall'autista proprio al fine di abusare della 14enne.

Entrambi sono finiti a processo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo e detenzione di materiale pedopornografico. Il pubblico ministero ha invece sollecitato l'assoluzione per una terza persona, accusata di aver assistito agli stupri in videochiamata. È emerso che gli imputati lo hanno sì chiamato, ma lui non aveva chiesto in alcun modo che lo facessero.