Violenta rapina ai Parioli: ragazza afferrata per il collo da un uomo in passamontagna e ferita con un coltello

I carabinieri hanno notato una ragazza stesa a terra, terrorizzata, e con una ferita all’altezza dell’orecchio. Il rapinatore, fuggito da poco, è stato fermato e arrestato.

Una violenta rapina è avvenuta ieri sera a Roma in zona Parioli. Una ragazza di 28 anni è stata afferrata al collo, strattonata, minacciata e ferita all'orecchio con un coltello da un uomo che l'aveva seguita nell'androne del palazzo dove abita. Il rapinatore, dopo essersi fatto consegnare la borsa, ha provato a fuggire, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri della stazione Parioli, che hanno trovato la ragazza a terra dopo la brutale rapina. L'uomo è stato portato in carcere, mentre la 28enne non ha riportato fortunatamente gravi ferite ed è stata medicata sul posto dal personale sanitario.

L'episodio è avvenuto ieri sera in viale Parioli. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato una ragazza a terra, terrorizzata, con una ferita da taglio sopra l'orecchio destro. La giovane ha raccontato loro che un uomo l'aveva seguita fin dentro l'androne del palazzo: qui, con il volto coperto da un passamontagna, il rapinatore le ha stretto le mani intorno al collo, per poi minacciarla con un coltello a serramanico. Dopo averle provocato un taglio all'altezza dell'orecchio, l'ha costretta a consegnargli la borsa con all'interno il cellulare, gli auricolari, il portafoglio e altri effetti personali.

La ragazza ha immediatamente fornito una descrizione dell'uomo che l'ha aggredita. I carabinieri hanno visto un individuo sospetto aggirarsi nei pressi di via Ruggiero Fauro, e lo hanno fermato. Appena l'uomo ha visto i militari, ha cercato di liberarsi degli oggetti della vittima e di fuggire, ma è stato immediatamente fermato. La refurtiva è stata recuperata, e la vittima lo ha riconosciuto. Con sé aveva ancora il passamontagna, il coltello, un guanto in lattice e la chiave di uno scooter intestato a un uomo con vari precedenti penali. Il mezzo è stato sequestrato. L'uomo, adesso, si trova in carcere.