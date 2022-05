Vigilantes spruzzano spray al peperoncino sulla Roma-Lido: treno evacuato e passeggeri intossicati Tanti ragazzi sono usciti dalla stazione tossendo e facendo fatica a respirare.

A cura di Enrico Tata

Incidente su un treno della ferrovia Roma-Lido. Alla stazione di Ostia Antica due guardie giurate hanno utilizzato uno spray al peperoncino per fermare un gruppo di ragazzi. In pratica, però, hanno intossicato tutti i passeggeri del vagone, che sono stati costretti a scendere dal trenino a causa dell'aria che era diventata insopportabile. Tanti ragazzi sono usciti dalla stazione tossendo e facendo fatica a respirare. Il video è stato pubblicato dalla pagina Intagram ‘Welcome to Favelas'. Nel video si vedono le due guardie giurate mentre discutono con i ragazzi bloccati in attesa dell'arrivo della polizia.