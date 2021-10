Via Ostiense: dopo l’incidente l’aggressione, picchiano una ragazza e un testimone 18enne Un 23enne prima ha provocato un doppio tamponamento su via Ostiense, poi ha aggredito la conducente di una delle vetture coinvolte e un testimone di 18 anni non volendo riconoscere le sue responsabilità. Il giovane è stato identificato e denunciato a piede libero con due amici per lesioni aggravate.

A cura di Redazione Roma

Tre ragazzi di poco più di vent'anni sono stati denunciati per lesioni aggravate, per aver aggredito una ragazza di 26 anni e un 18enne nel pomeriggio di ieri – martedì 5 ottobre – sua via Ostiense. L'episodio, scaturito da un incidente stradale, è raccontato oggi sulle pagine della cronaca di Roma del Corriere della Sera.

Prima tampona due auto, poi non vuole riconoscere le sue responsabilità

Secondo quanto ricostruito un ragazzo romano di 23 anni, al volante di un'auto con a bordo due amici, ha provocato un incidente coinvolgendo altre due vetture prima di fermarsi. Quando le parti sono scese dalle auto invece di procedere con una constatazione amichevole, il giovane ha dato in escandescenze non volendo riconoscere la propria responsabilità nella dinamica del sinistro. Dalle parole poi è passato ai fatti, scagliandosi con schiaffi, calci e spintoni con i due amici verso la ragazza di 26 anni al volante dell'altra auto coinvolta, e contro un 18enne di passaggio resosi disponibile per testimoniare quanto aveva visto.

Identificati e denunciati tre ragazzi con precedenti

Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno fermato i tre aggressori identificandoli. Da quanto emerso hanno entrambi precedenti nonostante la giovane età: trasportati in caserma sono stati denunciati a piede libero. Le due vittime invece sono state trasportate e medicate in pronto soccorso, venendo dimesse con prognosi di lieve entità. La Polizia Locale si è invece occupata dei rilievi del caso per quanto riguarda il sinistro stradale, per stabilire dinamica e responsabilità.