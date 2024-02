Via Nomentana chiusa per una buca tra via Zanardini e via Romagnoli: traffico e bus deviati Traffico e bus deviati in via Nomentana parzialmente chiusa tra tra via Zanardini e via Romagnoli per una buca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Via Nomentana chiusa (Frame dal video di Reporter Montesacro)

Via Nomentana è chiusa parzialmente al transito dei veicoli a causa di una buca tra via Zanardini e via Romagnoli. I disagi sono iniziati nella serata di ieri, domenica 25 febbraio e stamattina con l'inizio della settimana lavorativa si è registrato traffico e gli autobus hanno subito deviazioni, come riporta il sito web di Atac.

A causare i disagi è una buca che si è aperta nel manto stradale e che ha richiesto la temporanea chiusura della carreggiata, provocando congestionamenti al traffico nel quadrante. La buca ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno interdetto il traffico in quel tratto di strada in attesa che venga sistemato e messo in sicurezza. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità e per limitare il più possibile i disagi.

Deviazioni del traffico in via Nomentana

Il transito dei veicoli lungo via Nomentana è chiuso all'altezza di via Zanzardini in direzione fuori Roma. Verso il centro invece si transita normalmente, tranne i mezzi pesanti.

Autobus deviati in via Nomentana

La buca che si è aperta in via Nomentana a causa delle chiusure al traffico ha richiesto anche la deviazione di alcuni autobus. Le linee Atac deviate sono 60-66-311-350-n66.

Linee 60-66-n66 direzione interna: da via Ugo Ojetti, piazza Talenti, viale Jonio, rampa di accesso per viale Adriatico, viale Adriatico, via Stelvio, via Adamello, viale Carnaro, piazza Monte Baldo, via Gargano, piazza Sempione, Corso Sempione, normale percorso; direzione esterna: da piazza Sempione, via Gargano, viale Adriatico, piazzale Adriatico, via dei Monti Lessini, via Monte Circeo, viale Jonio, piazza Talenti, via Ugo Ojetti, normale percorso.

Linea 311 direzione stazione Rebibbia: da piazza Sempione, via Gargano, viale Adriatico, piazzale Adriatico, via dei Monti Lessini, via Monte Circeo, viale Jonio, piazza Talenti, via Ugo Ojetti, via Arturo Graf, viale Kant, via Zanardini, via Michelangelo Tilli, via Adriano Fiori normale percorso; direzione largo Valsabbia: da via Spinoza, viale Kant, via Arturo Graf, piazza Primoli, via Ugo Ojetti, piazza Talenti, viale Jonio, rampa di accesso per viale Adriatico, viale Adriatico, via Stelvio, via Adamello, viale Carnaro, piazza Monte Baldo, via Gargano, piazza Sempione, Corso Sempione, normale percorso.

Linea 350 direzione Ponte Mammolo: da via Luigi Capuana, piazza Talenti, inversione di marcia, via Ugo Ojetti, piazza Primoli, via Arturo Graf, viale Kant, via Giovanni Zanardini, via Michelangelo Tilli, normale percorso; direzione stazione Nuovo Salario: da viale Kant, proseguono per viale Kent, via Arturo Graf, piazza Primoli, via Ugo Ojetti, piazza Talenti, via Luigi Capuana, normale percorso.

Temporaneamente sospese fermate: 72593-72597-72599-77922-77920-77921-77923-73397-72633-72634 72635-72628-72630-72631-72601-72603-78041