Veronika Wrzesinska la 27enne morta nell'incidente sulla Salaria: alla guida il compagno ubriaco Torricella in Sabina piange la scomparsa di Veronika Wrzesinska, la 27enne morta nell'incidente lungo la via Salaria fra auto e camion la scorsa notte. Arrestato per omicidio stradale il compagno della ragazza, che si trovava alla guida, ubriaco.

A cura di Beatrice Tominic

Si chiamava Veronika Wrzesinska e aveva 27 anni la ragazza morta la scorsa notte nell'incidente fra un'automobile e un tir lungo la via Salaria, nel Reatino. A provocare il sinistro sembra sia stato proprio il compagno della ragazza che si trovava alla guida ubriaco. Dopo essere stato sottoposto agli esami di rito è stato arrestato per omicidio stradale, ora si trova ai domiciliari.

Nel frattempo amici, colleghi, conoscenti e l'intera comunità di Torricella in Sabina si sono stretti al dolore dei familiari della ragazza. Di origine polacca, da ragazzina era stata majorettes nel gruppo del comune in cui viveva, lavorava in un locale in Grecia d'estate e da circa due anni aveva iniziato a frequentare il corso di laurea in Scienze e servizi giuridici con indirizzo Criminologia. Amata e benvoluta da tutti, sono in molti in queste ore a scrivere messaggi di addio per Veronika.

La dinamica dell'incidente

Lo schianto è avvenuto nella notte fra lunedì 11 e martedì 12 marzo 2024, lungo la via Salaria. Lo scontro, fatale per la ventisettenne, è stato fra un'automobile e un camion. Alla guida dell'auto, una Ford Fiesta, il compagno trentenne della ragazza.

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e gli operatori del personale sanitario del 118. I primi hanno subito iniziato i rilievi, gli altri, invece, hanno raggiunto la ragazza: i traumi riportati sono apparsi fin da subito molto critici e poco dopo è morta. Per lei non c'era più nulla da fare e i soccorritori sono stati costretti a constatarne il decesso.

Il conducente del camion e il compagno della ragazza sono stati trasportati all'ospedale di Rieti, feriti non gravemente. È lì che il trentenne è stato sottoposto agli accertamenti di rito dove si è scoperto che aveva un tasso alcolemico pari a 2.93 g/l su un limite consentito di 0,5 g/l. Ed è scattato l'arresto per omicidio stradale.

L'addio a Veronika Wrzesinska

"Dopo 5 anni che tornava da noi a Paros era diventata come una figlia – scrive il proprietario del locale in cui per anni aveva lavorato – Veronika aveva scelto di non tornare quest’anno, voleva dedicare più tempo all’università ed era carica di riorganizzare la propria vita piena di nuovi obiettivi. Ma non abbiamo mai smesso di sentirci settimanalmente".

Non sono mancate le parole dei colleghi: "Quando ti ho accompagnato per l’ultima volta all’aeroporto sapevo che era un addio ma non potevo immaginare una mer*a del genere. Negli anni ti ho dato una miriade di soprannomi il mio preferito rimarrà Sissi – scrive un collega – Buon viaggio Sissi grazie per essere piombata come solo tu sai fare nelle nostre vite e grazie a chi ci ha permesso di passare questi anni insieme", scrive uno di loro, prima di citare la canzone preferita della ragazza, Novembre Rain dei Guns'n'Roses.

"Il tuo sorriso difficilmente sarà dimenticato, continuerà a vivere in chi ti ha conosciuto, anche per pochi minuti come me", si legge in un altro post affidato ai social.

Il cordoglio di Torricella in Sabina

Molti i messaggi di cordoglio e affetto pubblicati sui social in queste ore per ricordare la ventisettenne. "Oggi il cielo ha una stella in più. Ti ricorderemo sempre per la tua meravigliosa anima", scrivono dalla Banda musicale e Majorettes "Turris Celiae" di Torricella in Sabina. Non ha tardato ad arrivare il messaggio anche da parte del comune di Torricella in Sabina, dove la ragazza viveva. "Una ragazza vivace ed estroversa, grande lavoratrice, la cui dolcezza e sensibilità la rendevano benvoluta da tutti. La sua scomparsa, accompagnata da un dolore immenso, lascia un vuoto incolmabile", scrivono sui social.