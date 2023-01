Ventunenne scappa dal pronto soccorso e attraversa la strada: un bus Atac lo investe e muore Tragedia sulla strada a Ostia, dove un bus Atac ha travolto un 21enne mentre stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali.

Un ragazzo di ventuno anni è morto in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nella notte di giovedì 12 gennaio lungo via del Mare a Ostia. A rimanere coinvolto un autobus Atac, che lo ha investito provocandogli ferite e traumi che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Non è ancora nota l'identità del giovane, sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi e che dovranno chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 4, il ragazzo era in strada e stava camminando tra il chilometro 25 e 26 di via del Mare, quando ha attraversato la strada in punto in cui non è presente l'attraversamento pedonale. Un bus Atac non di linea lo ha travolto, alla guida c'era un conducente di quarantacinque anni, che era partito da Acilia, diretto alla stazione Lido. L'impatto è stato violento e non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha tentato di soccorrerlo. Pare che si fosse rivolto al pronto soccorso dell'ospedale G.B Grassi di Ostia, per poi andarsene. E dopo essere uscito dall'ospedale ha camminato lungo la strada dove poco dopo è rimasto vittima dell'incidente ed è deceduto.

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con gli agenti dei Gruppi Monteverde e Decimo Mare, che hanno svolto gli accertamenti di rito. I vigili urbani hanno chiuso temporaneamente la strada alla circolazione dei veicoli e hanno dato il via alle operazioni. Il tratto di strada interessato è stato poi riaperto stamattina e la circolazione è tornata alla normalità. La salma del giovane è stata trasferita in obitorio, per le verifiche del caso.