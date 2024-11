video suggerito

Vende hashish a scuola, denunciato 16enne: "Papà ha perso il lavoro, volevo aiutare la famiglia" Il ragazzino è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Oltre a lui, è stato denunciato anche un 15enne.

A cura di Natascia Grbic

"Mi dispiace, l'ho fatto per aiutare a casa. Mio padre ha perso il lavoro e la mia famiglia sta attraversando un periodo di difficoltà economiche". Un ragazzino di sedici anni è stato trovato dai carabinieri in possesso di circa settanta grammi di hashish divisi in dosi, oltre a tutto il materiale che serve per il suo confezionamento. Quando i militari della compagnia di Monterotondo lo hanno fermato davanti una scuola di Palombara Sabina, piccolo comune alle porte di Roma, ha detto di essere dispiaciuto dall'accaduto, ma che lo aveva fatto esclusivamente perché la famiglia, all'oscuro di tutto, stava avendo un periodo di difficoltà dopo il licenziamento del padre. Così facendo, pensava di poter aiutare e portare così un po' di soldi a casa, in modo da non gravare troppo sui genitori. I carabinieri lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e lo hanno riaffidato ai genitori.

Il 16enne non è stato l'unico minore a essere stato denunciato dai carabinieri di Monterotondo per spaccio. Nell'ambito di una serie di controlli davanti le scuole, anche un ragazzino di quindici anni è stato fermato – questa volta nella zona di Montelibretti – perché in possesso di venticinque grammi di hashish. I militari lo hanno visto mentre lo nascondeva nello zaino, e hanno proceduto al controllo, dove hanno trovato anche il materiale per confezionare le dosi da vendere agli acquirenti. Anche in questo caso, sono stati avvertiti i genitori, cui il minore è stato affidato subito dopo la denuncia. Di entrambi i casi, si occuperà del Tribunale dei Minore, competente per materia.