Vasto incendio in zona Campoleone ai Castelli Romani, alte fiamme visibili da chilometri di distanza I residenti della zona tra Lanuvio, Ariccia e Campoleone hanno segnalato un vasto incendio ai Castelli Romani.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio ai Castelli Romani (Foto di Meteo Cloud)

Un vasto incendio è divampato ai Castelli Romani. Le fiamme sono scaturite nella serata di venerdì 10 giugno nel territorio della frazione di Lanuvio Campoleone e Ariccia bassa A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno notato le fiamme alzarsi verso il cielo, visibili da chilometri di distanza. Alcuni hanno immortalato il rogo, facendo foto e video con i propri smartphone e che hanno pubblicato sui social network. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto sono intervenute diverse squadre con le autobotti, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio. A supporto dell'intervento hanno prestato il loro aiuto i volontari della protezione civile di Lanuvio.

Foto dal gruppo Facebook ’Semplicemente Lanuvio’

A bruciare è un terreno di campagna, ancora da chiarire le cause che lo hanno provocato rispetto alle quali una volta estinto l'incendio, verranno fatti degli accertamenti, per capire se sia di origine dolosa. A rendere più difficoltoso il lavoro dei pompieri è il vento, che alimenta le fiamme. I vigili del fuoco stanno intervenendo nel tentativo di arginare il rogo e scongiurare che possa propagarsi ancora, con il rischio che possa interessare le abitazioni, i cittadini sono preoccupati. I residenti hanno segnalato a Fanpage.it di aver udito un via vai di sirene. Nell'area circostante c'è un forte odore di bruciato. Il fumo ha creato disagi su strada, con gli automobilisti che procedono con attenzione lungo via Nettunense, lungo la quale al momento la visibilità è limitata e le fiamme hanno quasi raggiunto la strada. Al momento non risultano persone ferite o intossicate. Le operazioni sono in corso e seguiranno aggiornamenti.