Vasto incendio ad Albuccione: famiglie evacuate, danni alle abitazioni I vigili del fuoco hanno lavorato nella serata di domenica 25 luglio per domare un incendio divampato in zona Albuccione nel Comune di Guidonia Montecelio. A bruciare un’area di campagna tra via De Gasperi e via Togliatti. Il fuoco ha danneggiato alcune abitazioni e delle famiglie sono state evacuate.

A cura di Alessia Rabbai

Foto dal gruppo Sei di Guidonia se…

Vasto incendio in zona Albuccione a Guidonia Montecelio alle porte di Roma, dove le fiamme hanno danneggiato alcune abitazioni e alcune famiglie sono state evacuate. Il rogo è scaturito nella serata di oggi, domenica 25 luglio. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 21 quando le fiamme hanno iniziato ad ardere in un'area di campagna tra via Alcide De Gasperi e via Palmiro Togliatti. A bruciare sterpaglie e il rogo è stato alimentato dal vento, che ha reso difficile l'intervento dei pompieri. Arrivata la segnalazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto sono intervenute diverse squadre, per mettere in sicurezza i residenti e domare l'incendio che si è propagato su una vasta area.

Le operazioni sono proseguite nel corso della notte. Al momento non si registrano feriti. Presenti alle operazioni anche le forze dell'ordine. Come raccontano alcuni residenti a Fanpage.it il cielo in serata è diventato arancione sulla frazione di Guidonia, con le fiamme visibili da lontano e il fumo che si è propagato nella zona circostante, rendendo l'aria irrespirabile e i cittadini sono stati costretti a chiudere le finestre. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale, con la polizia municipale in strada per gestire la viabilità, via Tiburtina non è praticabile.

Incendi nel quadrante Sud Est di Roma

Vari incendi sono divampati durante il pomeriggio nel quadrante sud Est di Roma, che hanno impegnato i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale. Un rogo è divampato nei pressi di via Salviati, via di Monte Buccalione, via Collatina Vecchia e penetrazione urbana dell'A24. Le fiamme hanno raggiunto un'attività di autodemolizione. Un altro incendio ha interessato nei la zona Tuscolana nei pressi di via di Campo Romano. Nel IV Municipio, si è sviluppato un incendio tra via Scorticabove e via Tanfo. Ore e ore di lavoro per rispristinare la normalità.