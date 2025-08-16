roma
video suggerito
video suggerito

Vasto incendio a Fiumicino, in fiamme cantiere navale: si alza una nuvola di fumo nero

Vasto incendio in corso a Fiumicino, inviati anche due elicotteri. Una nuvola di fumo denso e nero è visibile da tutto il litorale romano.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Enrico Tata
2 CONDIVISIONI
Immagine

Vasto incendio a Fiumicino in via Monte Cencio per l'incendio di un rimessaggio di barche. La nuvola di fumo nero è visibile da tutta la città e anche dalle spiagge del litorale. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto intorno alle 12.15 con diverse squadre, fanno sapere che il rogo ha coinvolto diverse barche e alcuni depositi di attrezzature. "Il personale VF giunto sul posto, sta tentando di contenere il propagarsi dell’incendio e di impedire che alcune imbarcazioni incendiate si riversino sul fiume, sul posto la Capitaneria di Porto di Fiumicino e le forze dell'Ordine", si legge nella nota dei pompieri.

Immagine

Sul posto sono stati inviati anche due elicotteri della Regione Lazio "per contribuire allo spegnimento dell'incendio ormai generalizzato".

Il Comune di Fiumicino informa su Facebook che "un incendio è scoppiato poco fa all'interno di un cantiere navale, nei pressi di via Domenico Siciliani. Le fiamme, la cui origine è ancora da accertare, hanno generato una densa colonna di fumo visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile che stanno operando per domare le fiamme".

Leggi anche
Incendio a Montelibretti, enorme nube di fumo nero si alza verso il cielo vicino Roma. Il sindaco: "Chiudete le finestre"

Non si segnalano feriti.

Immagine
Incendi
2 CONDIVISIONI
Immagine
Incendio a Montelibretti, enorme nube di fumo nero. Il sindaco: "Chiudete le finestre"
La capitale brucia ancora: colonne di fumo si alzano in cielo da Monte Mario a Lunghezza
Elicotteri in volo per spegnere le fiamme: evacuate 80 persone da una casa di riposo
Brucia di nuovo la sponda del Tevere: “Bonifica subito, servono soluzioni per chi vive lì”
Incendio a bordo strada, salvato un gattino: rischiava di morire fra le fiamme
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views