Vasto incendio a Fiumicino, in fiamme cantiere navale: si alza una nuvola di fumo nero

Vasto incendio a Fiumicino in via Monte Cencio per l'incendio di un rimessaggio di barche. La nuvola di fumo nero è visibile da tutta la città e anche dalle spiagge del litorale. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto intorno alle 12.15 con diverse squadre, fanno sapere che il rogo ha coinvolto diverse barche e alcuni depositi di attrezzature. "Il personale VF giunto sul posto, sta tentando di contenere il propagarsi dell’incendio e di impedire che alcune imbarcazioni incendiate si riversino sul fiume, sul posto la Capitaneria di Porto di Fiumicino e le forze dell'Ordine", si legge nella nota dei pompieri.

Sul posto sono stati inviati anche due elicotteri della Regione Lazio "per contribuire allo spegnimento dell'incendio ormai generalizzato".

Il Comune di Fiumicino informa su Facebook che "un incendio è scoppiato poco fa all'interno di un cantiere navale, nei pressi di via Domenico Siciliani. Le fiamme, la cui origine è ancora da accertare, hanno generato una densa colonna di fumo visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile che stanno operando per domare le fiamme".

Non si segnalano feriti.