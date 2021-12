Variante Omicron, allerta sul volo Roma – Alghero: positivo passeggero di ritorno dall’Africa Un uomo di ritorno dall’Africa e atterrato a Fiumicino, è risultato positivo al coronavirus. Sono in corso studi per verificare se si tratti della variante Omicron.

Un uomo atterrato a Fiumicino è risultato positivo al coronavirus. Si tratta di un uomo di rientro dall'Africa che prima ha fatto scalo in Olanda, poi a Fiumicino. Al momento il suo tampone è in fase di studio per verificare se quella che ha contratto è la variante Omicron del coronavirus. I 130 passeggeri che viaggiavano con lui, tra cui alcuni calciatori della Torres, squadra di Sassari che milita in Serie D, sono stati messi in quarantena in attesa del tampone. Il sequenziamento sul passeggero positivo dovrebbe essere pronto all'inizio della prossima settimana. "Come stabilito dal nuovo protocollo, appena è stata confermata la positività del passeggero arrivato dall'estero, è scattato il tracciamento e le misure preventive non solo per i passeggeri che hanno viaggiato al suo fianco, ma per tutte le persone che si trovavano su quel volo", ha spiega all'agenzia Ansa il responsabile del Dipartimento prevenzione Nord dell'Ats Sardegna, Francesco Sgarangella.

Variante omicron, avviata collaborazione tra Roma e Johannesburg

"Se la variante Omicron, come sembra, dovesse essere un elemento da tenere sotto controllo, servono misure a livello internazionale e non solo regionale", ha dichiarato in un'intervista a Fanpage.it l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. L'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani ha inoltre avviato un tavolo di comunicazione permanente con l'istituto omonimo di Johannesburg al fine di monitorare la nuova variante e verificare passo dopo passo le misure da adottare. Al momento non è ancora chiaro se questa variante sia più contagiosa o pericolosa rispetto alle altre. Certo è che il suo arrivo in Europa, e da qualche giorno in Italia, ha fatto aumentare sensibilmente il numero di persone che hanno chiesto l'accesso alla prima dose di vaccino.