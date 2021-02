Indossare la doppia mascherina durante le lezioni in classe. È la raccomandazione che l'associazione dei presidi ha rivolto ai dirigenti scolastici, a seguito del proparsi della variante inglese del Covid nelle scuole di Roma e del Lazio. "Si raccomanda di valutare l’utilizzo per docenti e studenti della doppia mascherina, facendo riferimento alla struttura commissariale dell’emergenza, con l’obiettivo di limitare ulteriormente i rischi e assicurare le lezioni in presenza nella massima sicurezza" si legge nella lettera. Lezioni in presenza sì, ma con la massima attenzione, ne è convinto anche il capo dell’AssoPresidi di Roma, Mario Rusconi, che appoggia l'opzione della doppia mascherina come misura di prevenzione.

"Con doppia mascherina trasmissibilità ridotta al 96,5%"

"Secondo i test in laboratorio condotti dai ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention – si legge nella lettera rivolta ai dirigenti scolastici – utilizzare la doppia mascherina è un’abitudine che contribuisce a ridurre i rischi di trasmissione del virus. Lo studio americano ha dimostrato che, in questo modo, la trasmissibilità può essere ridotta fino al 96,5%". Un'accortezza in più rispetto alla classica chirurgica, che permetterebbe a docenti e ragazzi che le indossano entrambe, di avere una maggiore aderenza al volto e una protezione aumentata sia per loro stessi che verso gli altri. Resta comunque il rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza e la necessità per gli studenti di avere banchi singoli e separati.

Variante inglese nelle scuole di Roma: la situazione

La variante inglese del Covid, che per ora ha colpito alcune regione italiane tra le quali anche il Lazio, si sta diffondendo all'interno delle scuole. Si tratta di un ceppo del virus che, come ha spiegato l'Istituto Superiore di Sanità, sarebbe altamente contagioso. Come riporta Il Messaggero, al momento a Roma si sono registrati casi in diversi Istituti, quelli accertati di variante inglese riguardano una scuola del Villaggio Prenestino ed uno studente universitario che si trova ad Ostia.