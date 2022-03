Valter Stirpe cade dalla scala mentre pota una pianta d’ulivo e muore a 67 anni Non c’è stato purtroppo nulla da fare per Valter Stirpe, sessantasettenne caduto dalla scala sulla quale era salito per potare una pianta d’ulivo a Veroli.

Tragedia a Veroli in provincia di Frosinone, dove un sessantasettene è caduto da una scala mentre stava potando un albero ed è morto. Il drammatico incidente risale al pomeriggio di ieri, martedì 15 marzo, ed è avvenuto in località Case Ferrone. La vittima è Valter Stirpe, per il quale non c'è stato purtroppo da fare per salvargli la vita. Pensionato, amava prendersi cura delle sue piante trascorrendo tanto tempo nella natura, e mantenere in ordine i campi. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 17.30, il sessantasettenne si trovava del suo terreno privato, salito su una scala, si stava dedicando alla potatura di un ulivo, quando ha fatto un volo di diversi metri ed è finito a terra. L'impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo. A trovarlo è stata sua moglie, che ha dato l'allarme. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

Lutto a Veroli e messaggi di cordoglio

Presenti sul luogo dellla tragedia i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scintifici e ricostruito la dinamica dell'accaduto, accertando appunto che si è trattato di un drammatico incidente. Terminate le verifiche di rito, la salma è stata trasferita in obitorio. La notizia della scomparsa di Valter Stirpe si è diffusa velocemente nel centro ciociaro, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi d'addio di amici e conoscenti, che lo ricordano con stima e affetto.