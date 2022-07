Vaccino Covid per over 60, aprono le prenotazioni: “In mezz’ora se ne contano più di 3mila” Aperte le prenotazioni per ricevere la quarta dose di vaccino, l’assessore D’Amato: “In meno di mezz’ora, sono già oltre 3mila le prenotazioni effettuate”.

Nella serata di oggi, mercoledì 13 luglio 2022, sono state aperte le prenotazioni per la quarta dose di vaccino, la seconda booster, rivolta alle persone considerate più fragili e a quelle over 60: in poco più di 30 minuti la risposta di cittadini e cittadine è stata enorme. "Sono già oltre 3 mila le prenotazioni effettuate nella prima mezz’ora per la quarta dose rivolta agli over 60 e le persone con fragilità", ha dichiarato l'assessore alla Salute Alessio D'Amato.

Come prenotare la quarta dose di vaccino

Prenotarsi è semplice: le operazioni da svolgere sono sempre le stesse con cui sono state prenotate le altre dosi di vaccino. La prima cosa da fare è accedere al portale regionale per la prenotazione dei vaccini contro il Covid 19, poi seguendo le modalità già conosciute ogni utente può scegliere la data per la somministrazione e l'hub in cui ricevere la quarta dose. Oltre alle modalità di prenotazione, restano anche alcune accortezze da seguire: la somministrazione della quarta dose, ad esempio, deve avvenire dopo almeno 120 giorni dalla prima dose booster. Tutte le persone che hanno contratto il virus dopo aver ricevuto la terza dose di vaccino, inoltre, non possono sottoporsi alla somministrazione della quarta.

Dove si può ricevere la quarta dose: l'attivazione degli hub vaccinali

Fra i luoghi in cui potersi fare iniettare il vaccino, oltre allo studio del proprio medico di medicina di generale e ad una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale, tornano ad essere disponibili alcuni degli hub che erano stati disposti in passato. Gli hub che saranno riattivati per la somministrazione di questa quarta dose o seconda dose booster sono La Vela a Tor Vergata, via Lamaro presso gli Studi di Cinecittà, la Stazione Termini, l'Istituto Spallanzani e piazzale Ostiense ACEA.