video suggerito

Va in vacanza e abbandona la madre invalida in casa: morta di stenti, senza cibo e acqua Una donna di 84 anni è morta a Montelibretti dopo essere stata lasciata sola in casa dalla figlia in vacanza in Abruzzo, senza acqua, cibo e un telefono per chiamare i soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Archivio

Ha abbandonato la madre 84enne invalida da sola in casa a Montelibretti per andare in vacanza in Abruzzo con i due figli. La pensionata è morta pochi giorni dopo di stenti. Una donna di 49 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di delitto per abbandono di persona incapace, ora è ai domiciliari. I militari dell'Arma hanno scoperto per puro caso il corpo dell'anziana, lo scorso 12 giugno quando avevano suonato alla porta del suo appartamento nel comune di Montelibretti, in provincia di Roma, per notificare un atto. In casa non c'era cibo, né acqua, e nemmeno un telefono con cui l'ottantaquattrenne poteva chiedere soccorsi.

Abbandona l'anziana a morire sola in casa

I fatti sono accaduti nella giornata di mercoledì 12 giugno quando i carabinieri durante un controllo per notificare un atto a casa della figlia hanno trovato il corpo della pensionata di 84 anni riverso in camera da letto, sul pavimento e coperto in parte da un lenzuolo. I militari sono entrati in casa da una finestra lasciata aperta, dopo non aver ricevuto risposte, girato a terra e coperto in parte da un lenzuolo. Secondo le prime ricostruzioni la figlia, invece di prendersi cura dell'anziana, era andata in Abruzzo insieme ai suoi due figli minorenni.

Sono in corso le indagini

La donna era deceduta già da alcuni giorni, così come ha stabilito il medico legale. Si attendono i risultati dell'autopsia per comprendere le cause della morte dell'anziana e scoprire anche chi abbia coperto il cadavere con il lenzuolo. La figlia di 49 anni, incaricata a occuparsi della signora, è stata fermata dai carabinieri della compagnia di Monterotondo e trasferita a Rebibbia dove il gip del tribunale di Tivoli ha convalidato il fermo. In questo momento è agli arresti domiciliari.