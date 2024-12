Va a fuoco una casa ad Ostia, 96enne resta intrappolata fra le fiamme: salvata da due agenti

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

L'intervento del poliziotto che, con un tubo, ha iniziato a spegnere l'incendio in casa ad Ostia.

Paura ad Ostia, dove qualche giorno fa un'abitazione è stata avvolta dalle fiamme, in via Alessandro Rolla: all'interno di casa, durante il rogo, è rimasta intrappolata un'anziana di 96 anni. A far scattare l'allarme è stata sua figlia, preoccupata per la mamma. È grazie a lei che i soccorritori, due agenti della polizia, sono riusciti a raggiungere l'abitazione e a trarre in salvo la novantaseienne. Una volta in salvo ha promesso ai giovane: "Quando avremo riparato il tetto di casa, festeggeremo insieme i miei 100 anni. Grazie!"

Incendio nella casa ad Ostia, una 96enne resta intrappolata fra le fiamme: cosa è successo

I fatti risalgono a qualche mese fa, quando è scoppiato un incendio all'interno di un'abitazione ad Ostia, in via Alessandro Rolla. È stato un attimo e le fiamme si sono diffuse in tutta la casa. Al suo interno, però, era rimasta intrappolata la proprietaria di casa, una donna di 96 anni. Si trovava nella camera da letto della casa, avvolta dalle fiamme, partite dalla canna fumaria. In casa con lei la figlia che, all'improvviso, si è vista avvolta da una nuvola di fumo e, preoccupata, ha fatto scattare l'allarme, chiamando i soccorsi.

"Aiuto, mia mamma è rimasta dentro, venite subito", deve aver detto al telefono quando, non appena appreso di quanto stava accadendo, ha segnalato la situazione al numero di emergenza unico 112, per chiedere aiuto.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena ricevuta la chiamata, gli agenti della polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma hanno raggiunto l'indirizzo dell'abitazione. In particolare, ad intervenire, due agenti: Gianfranco e Marco.

I due poliziotti sono scesi dall'automobile e si sono trovati davanti la donna che aveva fatto partire la segnalazione di intervento. Si trovava sull'uscio di casa, ha spiegato loro che la mamma, una donna di 96 anni, si trovava in camera da letto, intrappolata a causa delle fiamme, e che non sapeva come liberarla.

Il salvataggio della 96enne

I due agenti hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e hanno capito che non potevano perdere tempo, così hanno scelto di intervenire prima ancora dell'arrivo dei vigili del fuoco. Si sono fatti guidare dalla figlia dell'anziana, che ha spiegato loro come è organizzata l'abitazione. Così hanno raggiunto la donna e sono riusciti a portarla fuori dalla stanza, liberandola dalle fiamme.

Una volta trasportata al sicuro, sono corsi in giardino e hanno acceso l'impianto idrico. Servendosi dei tubi, hanno provato a domare l'incendio, spento definitivamente dopo l'arrivo dei vigili del fuoco. "Grazie per quello che avete fatto – ha detto la novantaseienne, che ha promesso – Quando avremo riparato il tetto di casa, festeggeremo insieme i miei 100 anni!".