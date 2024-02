Va a fuoco la camera da letto della sua abitazione, morto 83enne: salva una donna La donna è riuscita a salvarsi scappando sul balcone. Per l’uomo di 83 anni, invece, non c’è stato nulla da fare, quando i soccorsi sono arrivati era già morto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Foto di archivio.

Tragedia questa mattina a Poggio Bustone, in provincia di Rieti. Un uomo di 83 anni è morto in seguito all'incendio della sua abitazione, avvenuto poco dopo le 5, le cui cause sono ancora da accertare. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nella camera da letto e sarebbero rimaste circoscritte a quell'ambiente. Salva una donna, che è riuscita a scappare sul balcone, e che è stata poi soccorsa dai Vigili del Fuoco. "La squadra operativa ha provveduto all'estinzione delle fiamme e alla successiva bonifica e messa in sicurezza dei luoghi. Presenti sul posto i carabinieri per gli accertamenti di competenza ancora in corso", hanno dichiarato i Vigili del Fuoco in una nota.

Cosa abbia scatenato l'incendio, ancora non è chiaro. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso, e l'appartamento è stato per il momento sequestrato, in attesa che vengano effettuati i dovuti accertamenti per chiarire la causa del rogo.

Molto probabilmente, non appena le sue condizioni lo consentiranno, sarà ascoltata la donna che è riuscita a salvarsi scappando sul balcone. Le sue condizioni sono buone e non ha riportato lesioni nel rogo. Tra le ipotesi, che l'incendio sia stato causato da un incidente domestico, che sarà approfondito in sede di rilievi.

L'identità dell'83enne morto nell'incendio della sua abitazione a Poggio Bustone non è stata ancora resa nota. Per l'anziano, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, quando i soccorritori sono arrivati era già morto. Da capire se il magistrato deciderà di disporre l'autopsia sul corpo o se darà immediatamente il nulla osta per i funerali.