Uomo trovato con una ferita alla testa davanti un portone a San Lorenzo, morto in ospedale Le ipotesi sul ritrovamento di un 64enne con una ferita alla testa davanti a un portone a San Lorenzo sono che sia caduto dall’alto o rimasto vittima di un’aggressione. È morto in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Via dei Campani a San Lorenzo

Un uomo di sessantaquattro anni è stato trovato ferito alla testa e con lividi in diverse parti del corpo in via dei Campani a San Lorenzo la sera di venerdì scorso 28 ottobre. Soccorso e trasportato in ambulanza, è morto ieri mattina all'ospedale San Giovanni Addolorata, dopo diverse ore d'agonia, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, l'ipotesi è che il decesso sia sopraggiunto a causa delle conseguenze diportate a seguito di una caduta dall'alto e del violento impatto al suolo, tuttavia non si esclude per ora che possa essere rimasto vittima di un'aggressione. Sulla salma è stata disposta l'autopsia, i cui risultati serviranno a chiarire le cause della morte e a far luce sull'accaduto.

L'uomo ferito a San Lorenzo è morto in ospedale

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti a dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che intorno alle ore 22 hanno visto il corpo dell'uomo riverso a terra davanti a un portone all'altezza del civico 50. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravi, credendo che avesse bisogno d'aiuto, hanno chiamato il Numero delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul posto è arrivato anche il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasferito al pronto soccorso di viale dell'Amba Ardam. I medici sono intervenuti sulla ferita alla testa del paziente, ma il suo quadro clinico è progressivamente peggiorato, fino al decesso. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto i rilievi del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.