Una soldatessa è caduta dal balcone durante una festa con colleghi a Gaeta: è grave in rianimazione Una soldatessa Usa di stanza a Gaeta, provincia di Latina, è caduta dal balcone mentre si trovava a una festa insieme ad alcuni colleghi. È ricoverata tuttora in rianimazione.

A cura di Enrico Tata

Una soldatessa americana di 23 anni è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Stando a quanto si apprende, è caduta dal balcone durante una festa con alcuni commilitoni a Gaeta, dove la militare è di stanza.

Il fatto, riporta l'edizione locale de Il Messaggero, è avvenuto mercoledì sera. La ragazza era in compagnia di una collega e di due colleghi alla festa. Avrebbero bevuto molto. Dopo la caduta, la soldatessa è stata soccorsa e trasportata con fratture multiple all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Le sue condizioni si sono aggravate in seguito ed è stata trasferita all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove si trova tuttora ricoverata in rianimazione.

Come ricostruito dai poliziotti del commissariato di Gaeta e dalla polizia militare americana, la ragazza presta servizio sulla nave ammiraglia Usa ‘Mount Whitney', di base proprio a Gaeta. Sarebbe caduta, per motivi ancora da accertare, da una finestra del terzo o del quarto piano di un palazzo. Le tettoie della palazzina hanno attutito la caduta e le hanno probabilmente salvato la vita. È stata trovata, coperta di sangue, due commilitoni, che erano scesi a buttare la spazzatura. Il suo tasso alcolemico, hanno stabilito gli esami svolti in ospedale, era altissimo.

Sul caso sta indagando la procura di Cassino, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. I pm dovranno tentare di ricostruire l'esatta dinamica del fatto, ma per il momento sembrerebbe essersi trattato di un incidente, causato dall'aver bevuto troppo alla festa.