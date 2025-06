video suggerito

Un testimone ha incastrato il ricercato di Villa Pamphilj: “Strattonava la donna con la bimba in braccio” Un testimone chiave ha permesso alla polizia italiana di fermare in Grecia il presunto killer di madre e figlia trovate morte a Villa Pamphilj a Roma. Ha raccontato di averlo visto in una piazza metre strattonava la donna con in braccio la bambina. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sopralluogo della Scientifica a Villa Pamphilj

"Strattonava la donna con la bimba in braccio, era una scena bruttissima". Sono le parole del testimone chiave, un uomo che ha raccontato di aver visto la donna e la bambina trovate morte a Villa Pamphilj lo scorso sabato 7 giugno insieme ad un uomo. Grazie al suo racconto la polizia italiana ha fermato il presunto killer delle due vittime a Skiatos, in Gracia, con l'accusa di duplice omicidio aggravato.

Cosa ha detto il testimone chiave di Villa Pamphilj

"Era una bruttissima scena – ha detto il testimone – l'uomo strattonava la donna, nonostante avesse una bimba in braccio. Era in uno stato evidente di alterazione". La segnalazione è arrivata a ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli.

L'uomo ha contattato la trasmissione durante l'ultima puntata della trasmissione televisiva, mercoledì scorso 11 giugno. Ha raccontato di aver assistito a un episodio avvenuto in una piazza centrale di Roma, in cui ha visto una donna, con in braccio una bambina, strattonata da un uomo. Il cittadino non è rimasto indifferente davanti all'aggressione, attendendo l'arrivo dell'ambulanza e non lo è stato neanche quando mamma e figlia sono state ritrovate morte, raccontando ciò che ha visto.

Il ricercato di Villa Pamphilj fermato in Grecia

Sono tante le segnalazioni arrivate alla polizia nei giorni scorsi, molte delle quali non ha portato ad alcun risultato in termini di ricerche. Gli investigatori che lavorano sul caso hanno verificato la segnalazione dell'uomo che ha contattato ‘Chi l'ha visto?'. È arrivata dopo la descrizione fatta in studio dal portavoce della Questura di Roma, che descriveva la donna morta come una giovane donna alta 164 cm e con i capelli chiari".

Identificato nelle scorse ore, il presunto assassino è stato trovato grazie all'analisi delle celle telefoniche, perché aveva con sé il telefonino. Ciò ha permesso agli investigatori che erano sulle sue tracce di rintracciarlo. Si tratta di un cittadino americano incastrato da una telecamera di sorveglianza, che lo ha ripreso mentre camminava con la bimba in braccio. La piccola aveva tutina rosa trovata nei secchioni della spazzatura e analizzata.