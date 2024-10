Un montone imbizzarrito ha ucciso una donna, ora l’animale è ricercato

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Un'anziana signora di 77 anni è stata uccisa nel pomeriggio di ieri nelle campagne negli immediati dintorni di Frosinone. La donna si trovava nel giardino della sua abitazione, impegnata nella cura della sua proprietà, quando è stata aggredita da un montone imbizzarrito. L'animale l'ha ripetutamente incornata dopo averla caricata facendola cadere in terra: le ferite non gli hanno lasciato scampo e la donna è morta prima dell'arrivo dei soccorsi.

La tragedia si è consumata intorno alle sei del pomeriggio di mercoledì 16 ottobre in via Selva Casilina nel capoluogo ciociaro. Sul posto sono arrivati i familiari della donna che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma quando il personale sanitario del 118 è arrivato nel cortile, ormai non c'era più niente da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita in obitorio per le formalità di rito.

Il montone nel frattempo si era già allontanato e ha fatto perdere le sue tracce nelle campagne circostanti. Non è escluso che l'animale possa avere nuovi comportamenti violenti e aggressivi, e per questo è "attivamente ricercato".