Un cortocircuito è l’ipotesi dell’incendio nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto a Roma Un malfunzionamento dell’impianto elettrico, un fornelletto per fare il caffè con la moka o una stufetta lasciata accesa. Sono queste alcune delle cause che potrebbero aver provocato l’incendio nella caserma dei carabinieri in via di Tor di Quinto a Roma. L’ipotesi è un cortocircuito.

A cura di Alessia Rabbai

Un cortocircuito, è questa l'ipotesi sull'incendio nella caserma Salvo D'Acquisto dei carabinieri di via di Tor di Quinto a Roma, divampato all'interno di un locale adibito a foresteria. Come appreso da Fanpage.it a provocarlo si pensa potrebbe essere stato un malfuzionamento dell'impianto elettrico, una stufetta lasciata accesa, oppure un fornelletto utilizzato dai militari per fare il caffè con la moka. Ancora non è stato individuato l'innesco, ma si esclude il gesto volontario. L'area coinvolta nel rogo, ora sequestrata in attesa di essere sottoposta ad ulteriori accertamenti, si trova proprio all'interno della caserma e non è direttamente accessibile dall'esterno dal quale dista almeno 600 metri. Sono trentadue le camere interdette e i venticinque carabinieri che vi alloggiano, tutti giovani tra i venti e i trent'anni, sono stati temporaneamente trasferiti. Domani ci sarà il sopralluogo vero e proprio, che sarà effettuato insieme ai vigili del fuoco, per raccogliere ulteriori elementi e fare chiarezza sull'accaduto. Sta bene invece il militare lievemente ferito e trasportato in ospedale con una contusione al piede che, trovandosi al primo piano, per mettersi in salvo dalle fiamme, è stato costretto a uscire dalla finestra sotto alla quale i colleghi gli hanno fatto da scudo per attutirgli la caduta.

L'incendio nella caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto di via di Tor di Quinto

L'allarme per l'incendio in via di Tor di Quinto è scattato nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 14 dicembre, poco dopo mezzogiorno. Ad attirare l'attenzione dei residenti è stata una nube di fumo che si è alzata verso il cielo in zona Roma Nord, visibile da chilometri di distanza e si sono domadanti cosa stesse accadendo. Le fiamme hanno costretto i militari ha lasciare la struttura, nell'attesa dell'arrivo dei pompieri. Sul posto, arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma con la richiesta urgente d'intervento, al civico 119 sono giunti i carri con quattro squadre, che hanno lavorato sul posto diverse ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l'edificio. Presente anche il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il militare rimasto lievemente ferito dopo essere uscito dalla finestra e lo ha trasportato al Sant'Andrea per sottoporlo agli accertamenti del caso.