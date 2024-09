video suggerito

Un bando da 500mila euro per le imprese al femminile: l’assessora Pratelli ci spiega come funziona “Made in Rome al femminile”, un bando online da oggi che “mette a disposizione 500mila euro per imprese femminili, microimprese e piccole imprese, che insistono in territori fragili, considerati tali in base a una serie di indicatori di disagio socio economico”. Così a Fanpage.it l’assessora capitolina alla Scuola e al Lavoro, Claudia Pratelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un bando per finanziare imprese al femminile in aeree del territorio di Roma dove è maggiore il bisogno di investimento e di crescita. "Made in Rome al femminile" è il nome del progetto promosso da Roma Capitale e a cui è possibile partecipare da oggi.

"Il bando mette a disposizione 500mila euro per imprese femminili, microimprese e piccole imprese, che insistono in territori fragili, considerati tali in base a una serie di indicatori di disagio socio economico", ha spiegato a Fanpage.it l'assessora capitolina alla Scuola e al Lavoro, Claudia Pratelli.

"Già lo scorso anno avevamo profondamente trasformato i bandi precedenti e abbiamo ottenuto un grande successo perché si tratta di dare contributi a fondo perduto, quest'anno fino a 55mila euro, a imprese che fanno progetti di innovazione, di ricerca, di sviluppo tecnologico, di promozione della solidarietà e della socialità", ha detto ancora Pratelli.

Il bando "Made in Rome al femminile", ha spiegato l'assessora, "prevede un punteggio aggiuntivo per chi assicura un incremento occupazionale (con contratti a tempo indeterminato) e anche laddove si preveda l'inserimento di soggetti in condizioni di svantaggio, l'inserimento di persone che risiedono in aeree di svantaggio socioeconomico e l'assunzione di ragazzi e ragazze che hanno frequentato i centri di formazione professionale".

Roma Capitale, ha ricordato Pratelli, gestisce direttamente nove centri, "un percorso di formazione di cui si parla pochissimo, ma che riguarda tanti ragazzi e ragazze e che rappresenta un argine straordinario alla dispersione scolastica. Anche per questo è così importante per noi riuscire a promuovere un inserimento nel lavoro buono per chi frequenta questi percorsi".

Il bando, come anticipato, è online da oggi, giovedì 12 settembre, sul sito di Roma Capitale. "Ci sarà un periodo di tempo per poter presentare i progetti, ma di solito l'andamento è molto rapido e puntuale".

Questo progetto "risponde a tutte queste condizioni ed è stato un successo l’anno scorso come lo sarà quest’anno. Il nostro approccio trasversale che sostiene i nuovi investimenti e contemporaneamente agisce sui servizi allungando, ad esempio, gli orari degli asili e facilitandone l’accesso, può davvero fare la differenza nella vita di tante donne", ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.