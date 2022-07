Un altro incidente sul lavoro a Roma: operaio cade da un carrello in via Marini In via Luigi Gaetano Marini, quartiere Appio Latino, un operaio di 41 anni è caduto mentre era a bordo di un carrello elevatore all’altezza del secondo piano del palazzo su cui stava lavorando al rifacimento della facciata.

A cura di Enrico Tata

Poteva finire in tragedia, un'altra volta. A neanche ventiquattro ore di distanza dal tragico incidente in cui ha perso la vita un operaio in zona via Veneto a Roma, nella Capitale si è verificato un altro terribile incidente sul lavoro. In via Luigi Gaetano Marini, quartiere Appio Latino, un operaio di 41 anni è caduto mentre era a bordo di un carrello elevatore all'altezza del secondo piano del palazzo su cui stava lavorando al rifacimento della facciata. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni – Addolorata. L'operaio ha riportato ferite giudicate guaribili dai medici in 20 giorni. Per fortuna è caduto da un'altezza relativamente bassa e questo gli ha probabilmente salvato la vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Roma Tuscolana, che hanno sequestrato immediatamente il carrello elevatore e hanno informato la procura di Roma. Le indagini sull'incidente avvenuto in via Marini sono tuttora in corso.

Il tragico incidente sul lavoro di ieri in via Boncompagni

Ieri mattina un operaio di 49 anni è morto dopo essere caduto da un'impalcatura in via Boncompagni, nei pressi di via Veneto. Stando a quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando su un ponteggio quando, per motivi ancora da ricostruire, è caduto ed è morto. Il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto e ha tentato di rianimarlo, purtroppo senza successo. L'uomo ha sbattuto con violenza la testa ed è morto praticamente sul colpo. Le indagini da parte delle forze dell'ordine sono ancora in corso e il cantiere è stato sequestrato.