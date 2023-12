Uccide la moglie a Sant’Elia e si suicida: la donna massacrata con decine di martellate Massacrata a martellate, così è morta la donna uccisa dal marito a Sant’Elia. Per gli investigatori non ci sono dubbi: si è trattato di un omicidio-suicidio, l’uomo poi si è ucciso con una fucilata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Sono decine le martellate inferte sul corpo della donna uccisa dal marito, che poi si è suicidato a Sant'Elia in provincia di Rieti. Come riporta Il Mesaggero la dinamica dei fatti sembra ormai accertata, ossia che si sia trattato appunto di un omicidio-suicidio. A questo esito sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile, che hanno svolto i rilievi scientifici durante i sopralluoghi nell'abitazione del Reatino e ricostruito i fatti. Dalle verifiche svolte sui corpi si presume che il decesso sia avvenuto martedì scorso 19 dicembre.

L'arma del delitto è un martello da carpentiere

Secondo quanto ricostruito l'autista di scuolabus ed ex dipendente del Comune di Rieti Ferdinando Petrongari, ottantadue anni, ha ucciso sua moglie Iride Casciani ottantenne a martellate, usando un martello da carpentiere. Si tratta di uno strumento che presumibilmente l'uomo utilizzava, per svolgere alcuni lavori fai da te. Successivamente si è suicidato, sparandosi un colpo con il fucile da caccia regolarmente detenuto.

A trovare i cadaveri un parente

A dare l'allarme in questa drammatica vicenda è stata una delle figlie della coppia dei due anziani deceduti. La donna non avendo risposta dai genitori e sospettando che fosse accaduto loro qualcosa, ha chiesto aiuto ad un parente, che è intervenuto scavalcando e riescendo così ad entrare all'interno dell'abitazione, dove ha scoperto la tragedia. I corpi dei due coniugi erano a terra e non c'era per loro purtroppo nulla da fare.

Subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, ma per la coppia non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato.