Ubriaco si avvicina a una bimba e la bacia in bocca: 35enne a processo per violenza sessuale Un uomo di 35 anni è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina di 10 anni. Ubriaco, l'ha baciata in bocca davanti a diverse persone.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

Un uomo di 35 anni è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata per aver baciato in bocca una bambina di dieci anni. I fatti, riportati da Il Messaggero, sono avvenuti a Civita Castellana nel 2019. A denunciare l'uomo è stata la madre della piccola, che ha assistito alla scena: ha subito scansato l'uomo che si era gettato sulla bambina, e poi è andata a denunciarlo alle forze dell'ordine. Adesso, a distanza di cinque anni dai fatti, è cominciato il processo. L'uomo rischia una pena molto severa nel caso dovesse essere condannato, oltre dieci anni di carcere. La pena per violenza sessuale, infatti, va da cinque a dieci anni: ma con le aggravanti potrebbero diventare molti di più.

I fatti, come detto, sono cominciati nel 2019. L'uomo era ubriaco, e si è avvicinato alla bimba – che non aveva ancora compiuto dieci anni – accarezzandole i capelli. Sembrava un gesto normale, ma a un certo punto l'ha presa e baciata in bocca. La madre della piccola si è avventata su di lui, allontanandolo e mettendo al sicuro la bambina. E ha poi deciso di denunciarlo, rivolgendosi alle forze dell'ordine per raccontare l'accaduto. Il 35enne è così finito a processo "perché in luogo pubblico e in evidente stato di ebbrezza alcolica, dapprima accarezzava i capelli della minore e successivamente le dava un bacio in bocca, costringendola a subire atti sessuali".

Oggi la vittima ha quindici anni, e sarà sentita dalla psicologa in modalità protetta per dare la sua versione dell'accaduto. La prossima udienza del processo si terrà il 22 aprile, saranno ascoltati prossimamente anche i testimoni portati da accusa e difesa. La madre della piccola si è costituita parte civile.