Ubriaco e drogato spacca la faccia alla compagna: “Mi ha preso la testa e l’ha sbattuta sul frigo” L’ha picchiata più volte fino a procurarle un trauma cranico e facciale: è successo a Frascati dove un 38enne, oggi in carcere, ha aggredito la sua compagna.

A cura di Beatrice Tominic

L'ha raggiunta in casa e l'ha picchiata violentemente, riempiendola di calci e pugni: questo è quanto accaduto a Frascati, comune sui Castelli Romani che dista una ventina di chilometri dalla capitale, nei mesi di luglio e agosto scorsi. L'aggressore, un 38enne romano, si è scagliato sulla compagna fino a procurarle lesioni molto gravi: la donna, in una di queste occasioni, ha riportato un trauma cranico e facciale. Dopo approfondite indagini, l'uomo è stato arrestato e oggi si trova in carcere.

La vicenda

Si è presentato a casa della compagna visibilmente ubriaco e dopo aver assunto sostanze stupefacenti nel mese di luglio scorso, l'ha afferrata per un braccio e le ha impedito di uscire di casa. Una volta portata all'interno dell'appartamento, l'ha afferrata per il collo e, con la mano contro la gola, l'ha sbattuta contro il frigorifero colpendola con un calcio al polpaccio. Poi le ha lanciato una bottiglia di plastica sulla testa.

Una situazione simile si è verificata anche nel mese successivo, lo scorso agosto. L'uomo, una volta tornato nuovamente a casa della donna, l'ha aggredita ancora con violenza fino a procurarle un trauma cranico e facciale. Nella stessa occasione ha iniziato a minacciare di morte sia lei che i suoi familiari, che in quel momento si trovavano nella stessa abitazione con lei.

Le indagini e l'arresto

Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, gli agenti della polizia del Commissariato di Frascati hanno trasferito l'uomo in carcere, perché gravemente indiziato del reato di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali gravi.