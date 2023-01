Tzaggai Amiha scomparsa a 84 anni da Roma, l’appello: “Potrebbe avere bisogno d’aiuto” Sono giorni d’apprensione per Tzaggai Amiha, 84 anni, che è uscita di casa dall’Annunziatella a Roma e non è più rientrata.

A cura di Alessia Rabbai

Tzaggai Amiha è scomparsa da Roma lo scorso martedì 24 gennaio. Dell'ottantaquattrenne non si hanno più notizie da tre giorni. Da quanto si apprende si è allontanata a piedi da casa intorno alle ore 9.20, in viale Erminio Spalla, zona l'Annunziatella e non è più rientrata. Non sono chiari i motivi della sua assenza, ma si tratterebbe di un allontanamento volontario. Penelope Lazio Odv ha lanciato un appello, per ritrovarla. Le forze dell'ordine la stanno cercando, la speranza è che stia bene e di ritrovarla presto.

L'identikit di Tzaggai Amiha

Tzaggai Amiha ha una corporatura esile: è alta 1 metro e 50 centimetri e pesa 50 chili. Ha carnagione scura, capelli bianchi mossi e occhi neri, nessun particolare segno di riconoscimento. Non ha con sé i documenti e potrebbe aver bisogno d'aiuto. La zona in cui prestare particolare attenzione alla sua presenza è proprio l'Annunziatella, dove abita, ma potrebbe essersi spostata in altre zone di Roma. Chiuque l'avesse vista o avesse notato una persona che corrispende alla sua descrizione, è pregato di segnalarne l'avvistamento chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope 3396514799 raggiungibile anche tramite Whats App.

Nel Viterbese scomparso un 68enne

Lo scorso lunedì 23 gennaio dal Comune di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo è scomparso un uomo di sessantotto anni, del quale non è stata ancora resa nota l'identità. Le forze dell'ordine lo stanno cercando dopo la segnalazione fatta da un amico, che non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Si tratterebbe anche in questo caso di un allontanamento volontario, le ricerche sono in corso.