Tutte le manifestazioni in programma a Roma contro la guerra in Ucraina Dalla fiaccolata in Campidoglio alla manifestazione in Piazza della Repubblica di domenica 27 febbraio, ecco tutti gli appuntamenti a Roma per chiedere la fine della guerra in Ucraina.

A cura di Alessia Rabbai

Manifestazione per la pace della comunità Ucraina a Roma (La Presse)

A Roma sono in programma diverse manifestazioni contro la guerra in Ucraina. I cittadini, gli esponenti della politica e le persone russe che vivono o si trovano nella Capitale scenderanno in strada al fianco della comunità ucraina, per la pace e per chiedere al presidente Puntin di porre fine all'invasione militare. Già ieri decine di persone hanno manifestato in città davanti all'ambasciata Russa in zona Castro Pretorio, con striscioni e cartelloni intonando l'inno ucraino. Nuove manifestazioni sono state organizzate per i prossimi giorni. Dalla fiaccolata di stasera ai cortei di domani, ecco tutti gli appuntamenti in programma a Roma di solidarietà all'Ucraina.

Fiaccolata per la pace in Campidoglio

Nel tardo pomeriggio di oggi una fiaccolata per la pace sfilerà dal Campidoglio al Colosseo. Un gesto simbolico, per dimostrare vicinanza alla popolazione ucraina e per chiedere lo stop al conflitto armato. A lanciare l'iniziativa è stato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha invitato i cittadini a partecipare. L'appuntamento è alle ore 18, saranno presenti anche esponenti della politica. Per l'occasione l'Anfiteatro Flavio, come ieri sera, sarà illuminato di giallo e blu, i colori della bandiera ucraina.

Manifestazione in piazza Santi Apostoli

Sabato 26 febbraio in Piazza Santi Apostoli Rete italiana Pace e Disarmo ha indetto una manifestazione ‘Tutti in piazza per la pace'. L'appuntamento è a partire dalle ore 11 nell'omonima piazza nel centro storico. All'iniziativa hanno aderito anche le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e altre organizzazioni, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi), tante associazioni e i centri sociali romani.

Manifestazione in Piazza della Repubblica

La comunità ucraina manifesterà nuovamente domenica 27 febbraio in Piazza della Repubblica. L'appuntamento è alle ore 15. La manifestazione della comunità ucraina a Roma è la seconda dopo quella organizzata lo scorso giovedì davanti all'ambasciata russa a Castro Pretorio.